Антонівський міст – все? Жителі Херсона повідомили про масований обстріл переправи через Дніпро

Критично важлива для окупантів переправа через Дніпро могла бути знищена

У ніч проти 27 липня жителі Херсона прокинулися через численні вибухи в районі Антонівського мосту, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра.

Після цього в мережі почали з’являтися численні відео вибухів, а також суперечлива інформація про те, що там сталося. Зокрема місцеві жителі повідомляють про те, що міст було зруйновано, а російські пропагандисти заявили, що з ним усе гаразд.

Зокрема військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі повідомив, що міст більше не зможе використовуватися як переправа.

"Антонівський міст як переправа з лівого на правий берег припинив своє існування близько 22:45. Про це повідомляють херсонці. Чекаємо на офіційне підтвердження", — написав він.

Своєю чергою, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію міста повідомили, що з мостом нібито все гаразд, а вибухи, які чули городяни, були роботою ППО.

Очевидно, що для отримання більш вичерпної інформації про те, що трапилося в Херсоні, доведеться почекати до ранку, однак у мережі вже почали активно обговорювати цю тему і навіть ділитися "народною творчістю".

Як повідомлялося раніше, Антонівський міст має величезне стратегічне значення для російських окупантів, які перебувають у Херсоні та області. Після прибуття в Україну РСЗВ HIMARS він уже обстрілювався силами ЗСУ, після чого рух по ньому було перекрито.