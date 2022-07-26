Херсон в окупації: росіяни зігнали комунальників ремонтувати Антонівський міст

Окупанти вирішили "підлатати" критично важливий міст

В окупованому Херсоні росіяни намагаються відновити пошкоджений точними ударами ЗСУ Антонівський міст, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра.

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, туди та до мосту біля Каховської ГЕС окупанти зганяють простих працівників комунальних підприємств, оскільки дорожники це робити відмовилися.

"Окупанти намагаються залатати Антонівський та міст біля Каховської ГЕС, які були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости фахівці дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти змусили це робити звичайних працівників КП", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни посилили перевірки людей, при цьому вони можуть влаштувати як огляди на вулицях, так і навідатися з "обшуками" до будинків. За повідомленнями місцевих жителів, тим самим окупанти шукають партизанів та зброї.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники намагаються зробити все, щоб у Херсоні знищити будь-які згадки про Україну. Так демонстрацію жовто-блакитних стрічок там прирівняли до "екстремізму", а з нібито місцевої молоді сформували загони із зафарбовування символіки на вулицях міста.