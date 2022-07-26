Херсон в оккупации: россияне согнали коммунальщиков ремонтировать Антоновский мост

Оккупанты решили "подлатать" критически важный мост

В оккупированном Херсоне россияне пытаются восстановить поврежденный точными ударами ВСУ Антоновский мост, который соединяет город с левым берегом Днепра.

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, туда и к мосту возле Каховской ГЭС оккупанты сгоняют простых работников коммунальных предприятий, так как дорожники это делать отказались.

"Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне усилили проверки людей, при этом они могут как устроить досмотры на улицах, так и наведаться с "обысками" в дома. По сообщениям местных жителей, тем самым оккупанты ищут партизан и оружие.

Как сообщалось ранее, российские захватчики пытаются сделать все, чтобы в Херсоне уничтожить любые упоминания об Украине. Так демонстрацию желто-голубых ленточек там приравняли к "экстремизму", а из якобы местной молодежи сформировали отряды по закрашиванию символики на улицах города.