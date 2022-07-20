Оккупанты закрывают Антоновский мост в Херсоне после двух успешных попаданий ВСУ (карта, видео)

Россияне устроили настоящую истерику по поводу "ударов HIMARS"

Украинские военнослужащие ювелирно отрабатывают удары по Антоновскому мосту в Херсоне, возле которого находится несколько российских военных баз. Рано утром 20 июля они повторили атаку, совершенную накануне, нагнав на местное скопление оккупантов немало ужаса. До той степени, что коллаборанты поспешили объявить о закрытии движения по мосту.

Об этом сообщил местный херсонский журналист Константин Рыженко, цитируя заявления оккуппационных "властей". Период, на который объект перекроют, неизвестен, ведь ставленник россиян Кирилл Стремоусов ограничился расплывчатой формулировкой "на несколько дней".

Взрывы прогремели после четырех утра. Местные жители успели запечатлеть столб дыма, поднимающийся в районе моста.

Чуть позже в сети появилось и видео с последствиями удара ВСУ — в дорожном покрытии моста видно несколько больших прорех, поврежден асфальт и перила. Для записи ролика оккупанты использовали российского пропагандиста.

Стоит отметить, что росСМИ уже начали сообщать, будто бы мост был обстрелян минимум 12 ракетами HIMARS. При этом часть боеприпасов якобы перехватили средства ПВО.

Впрочем, Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом области, не является приоритетной целью ВСУ, хотя и представляет из себя весьма важный стратегический объект для оккупантов.

Антоновский мост на карте

По информации советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, 19 июля украинская армия уничтожила вражескую группировку, которая располагалась в гостинице "Наири". Накрыли не просто рядовых солдат, а командный пункт одного из подразделений армии рф.

Стоит отметить, что в Херсоне значительно активизировалось партизанское движение. Так, недавно "Телеграф" рассказывал, кому из путинских политиков местные жители передали "привет" с помощью листовок.

Также мы писали об уничтожении российских складов с боеприпасами под Херсоном. Такая хирургическая точность является результатом применения высокотехнологического западного оружия.