Ударили по стратегическому мосту? В Херсоне прозвучала череда взрывов (фото и видео)

Возле Антоновского моста уже замечено скопление российских оккупантов

Во время полуденных сигналов воздушной тревоги были зафиксированы взрывы на оккупированной Херсонщине, где в последнее время регулярно горят российские склады с боеприпасами. Один из них прозвучал непосредственной в областном центре — рядом с Антоновским мостом, а второй — в небезызвестной Чернобаевке.

Первые данные об инциденте опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко, а также местный новостной Telegram-канал "Х-вый Херсон".

Стоит подчеркнуть, что Антоновский мост является весьма важным стратегическим объектов для оккупантов.

Дым поднимается над Антоновским мостом

По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, именно этот путь российские солдаты могут использовать, чтобы бежать из Херсона в случае контратаки ВСУ. Мост построен через Днепр и соединяет Херсон с левым берегом области. Именно через него проходит одна из главных трасс, которая ранее связывала Украину и Крымский полуостров.

Вскоре в сети появилось и видео, якобы снятое на самом Антоновском мосту. Объект "потрепало" лишь частично, однако вполне качественно.

Что именно привело к взрыву возле Антоновского моста, пока неизвестно. Многие пропагандистские каналы начали публиковать не совсем согласованную информацию. Большинство утверждает, что объект атаковали ВСУ, однако в деталях расходятся — количестве ракет и, собственно, последствиях.

Пока точно известно лишь о скоплении российских солдат в месте взрыва. По свидетельствам местных жителей, они ведут себя весьма суетливо.

Также еще один взрыв прозвучал в оккупированной Чернобаевке. Столб дыма, поднимающийся в небо, подтверждает "прилет" — надеемся, что в очередное расположение вражеской армии.

Взрывы в Чернобаевке

Официальной информации об этих происшествиях украинская сторона пока не сообщала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как российские военные даже не скрывают того, что сами обстреливают временно оккупированные территории Украины.

Также мы писали о том, как прошла предыдущая ночь на Одесчине, которую массово обстреляли крылатыми ракетами.