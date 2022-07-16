Тыкают автоматами ради смеха и ищут "бандеровские тату": как оккупанты издеваются над украинцами на блокпостах

Беженка из Херсонщины рассказала о сложностях с выездом из оккупации

Жителям Херсонской области, которые пытаются выехать на подконтрольные территории, приходится проходить через кучу блокпостов оккупантов и терпеть от них унижения и многочисленные досмотры.

Как сообщает "24 канал", об этом рассказала переселенка, которая смогла добраться до Кривого Рога. По ее словам, для того, чтобы выехать на подконтрольную территорию, ей пришлось пройти 63 блокпоста оккупантов.

Она также поведала, что на некоторых из них россияне могли смеясь "потыкать" стволом автомата под ребра людям. Кроме того на большинстве блокпостов людей тщательно проверяют — заставляют выйти из машины, раздеться и показать руки и ноги.

В основном тем самым захватчики ищут "бандеровские татуировки".

Также тщательно россияне проверяют телефоны на предмет "запрещенного контента", вроде проукраинского контента или снимков российских блокпостов.

Если в мирное время поездка от Херсона до Кривого Рога занимала около 3 часов, то теперь на это пришлось потратить двое суток. Столь изнурительное путешествие выматывает беженцев как физически, так и психологически.

Как сообщалось ранее, оккупанты начали наказывать местных жителей за "дискредитацию органов власти россии" или, проще говоря, начали открытую борьбу со всеми, кто не поддерживает россиян.