Тикають автоматами заради сміху та шукають "бандерівські тату": як окупанти знущаються з українців на блокпостах

Біженка із Херсонщини розповіла про складнощі з виїздом з окупації

Жителям Херсонської області, які намагаються виїхати на підконтрольні території, доводиться проходити через купу блокпостів окупантів та терпіти від них приниження та численні огляди.

Як повідомляє "24 канал", про це розповіла переселенка, яка змогла дістатися Кривого Рогу. За її словами, для того, щоб виїхати на підконтрольну територію, їй довелося пройти 63 блокпости окупантів.

Вона також розповіла, що на деяких із них росіяни могли сміючись "потикати" стволом автомата під ребра людям. Крім того, на більшості блокпостів людей ретельно перевіряють — змушують вийти з машини, роздягтися і показати руки та ноги.

В основному цим загарбники шукають "бандерівські татуювання".

Також ретельно росіяни перевіряють телефони щодо "забороненого контенту", на кшталт проукраїнського контенту або знімків російських блокпостів.

Якщо у мирний час подорож від Херсона до Кривого Рогу займала близько 3 годин, то тепер на це довелося витратити дві доби. Така виснажлива подорож вимотує біженців як фізично, так і психологічно.

Як повідомлялося раніше, окупанти почали карати місцевих жителів за "дискредитацію органів влади Росії" або, простіше кажучи, розпочали відкриту боротьбу з усіма, хто не підтримує росіян.