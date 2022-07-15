Життя в окупації. Херсонщина: росіяни вигадали нове покарання для українців

Місцеві колаборанти штампують зухвалі накази проти місцевого населення

Гауляйтери Херсонської області, де російські окупанти поводяться вкрай зухвало, придумали черговий спосіб знущання з місцевого населення. Тепер людей хочуть карати за "дискредитацію органів влади росії". Іншими словами — на Херсонщині почалася відкрита боротьба з тими, хто проти "російського миру".

Як передають російські ЗМІ, таке рішення ухвалив "глава" місцевої так званої військово-цивільної адміністрації Володимир Сальдо, якого нещодавно намагалися ліквідувати партизани Херсонщини.

Зазначається, що за дискредитацію російської влади мешканців Херсонщини будуть видворяти за межі області, тобто примусово виселяти їх з власних домівок та вивозити незрозуміло куди.

Цілком ймовірно, що усунути незгодних з окупацією, або залякати таких людей, колаборанти Херсонщини хочуть перед так званим "референдумом", про який вони заявили 29 червня. Підготовку до нелегального плебісциту розпочав херсонський гауляйтер, так званий заступник голови "обласної військово-цивільної адміністрації" кирило стремоусов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цей сам зрадник стремоусов загримів на лікарняне ліжко з серцевим нападом, можливо, навіть після новин про активне просування ЗСУ в регіоні.