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В Херсоні ледь не підірвали відомого гауляйтера Сальдо: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Часу у зрадника Сальдо залишається все менше Новина оновлена 11 липня 2022, 15:35
Часу у зрадника Сальдо залишається все менше

На жаль, цього разу поплічникам зрадника вдалося знайти вибуховий пристрій

Українські партизани активізували свої сили не лише у Запорізькій області — рух опору зрадникам та гауляйтерам не дрімає й у Херсоні, де знову намагалися ліквідувати так званого главу регіону Володимира Сальдо.

Як повідомили у понеділок, 11 липня, пропагандистські російські ЗМІ, місцевого колаборанта нібито намагалися підірвати у його власному автомобілі, однак цьому вдалося запобігти.

"У Херсоні запобігли замаху на главу регіону Сальдо, бомба на шляху його автомобіля була вчасно виявлена і знешкоджена", — йшлося у повідомленні Telegram-каналу "РІА Новини", який послався на так звану "владу" Херсона.

Тим часом в українських Telegram-каналах почало з'являтися все більше попереджень для місцевих колаборантів, що лишилося "керувати" окупованим Херсоном їм зовсім не довго. Гауляйтерів Сальдо та Стремоусова просять "обрати щось для себе", а серед варіантів пропонують петлю, зброю, чи неполадки в авто.

Попередження для зрадників України з'являються на вулицях Херсона
Попередження для зрадників України з'являються на вулицях Херсона

Нагадаємо, що російські окупанти призначили Володимира Сальдо "головою" Херсонської ОДА 26 квітня. До цього він тричі був мером Херсона, нардепом 7-го скликання від "Партії регіонів". Він публічно захищав режим Януковича, а після окупації Херсона армією РФ Сальдо у лютому 2022 року підтримав окупантів та виступив на проросійському мітингу. Після цього місцеві активісти неодноразово попереджали гауляйтера, що він відповість за зраду України, а кримські партизани навіть пообіцяли винагороду за його голову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Херсоні 18 червня вибухнула автівка колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва. А 24 червня мало не новиною дня став новий підрив колаборанта в Херсоні — цього разу відповідального за молодь та спорт в окупаційній "адміністрації" Дмитра Савлученка.

Також ми писали, що у Херсонській області українські партизани вміло ліквідували заступника начальника поліції Серія Томко, який зрадив і перейшов на сторону колаборантів.

Теги:
#Херсон #Замах на вбивство #Володимир Сальдо #Зрадники #Колаборанти