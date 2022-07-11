В Херсоні ледь не підірвали відомого гауляйтера Сальдо: подробиці

На жаль, цього разу поплічникам зрадника вдалося знайти вибуховий пристрій

Українські партизани активізували свої сили не лише у Запорізькій області — рух опору зрадникам та гауляйтерам не дрімає й у Херсоні, де знову намагалися ліквідувати так званого главу регіону Володимира Сальдо.

Як повідомили у понеділок, 11 липня, пропагандистські російські ЗМІ, місцевого колаборанта нібито намагалися підірвати у його власному автомобілі, однак цьому вдалося запобігти.

"У Херсоні запобігли замаху на главу регіону Сальдо, бомба на шляху його автомобіля була вчасно виявлена і знешкоджена", — йшлося у повідомленні Telegram-каналу "РІА Новини", який послався на так звану "владу" Херсона.

Тим часом в українських Telegram-каналах почало з'являтися все більше попереджень для місцевих колаборантів, що лишилося "керувати" окупованим Херсоном їм зовсім не довго. Гауляйтерів Сальдо та Стремоусова просять "обрати щось для себе", а серед варіантів пропонують петлю, зброю, чи неполадки в авто.

Попередження для зрадників України з'являються на вулицях Херсона

Нагадаємо, що російські окупанти призначили Володимира Сальдо "головою" Херсонської ОДА 26 квітня. До цього він тричі був мером Херсона, нардепом 7-го скликання від "Партії регіонів". Він публічно захищав режим Януковича, а після окупації Херсона армією РФ Сальдо у лютому 2022 року підтримав окупантів та виступив на проросійському мітингу. Після цього місцеві активісти неодноразово попереджали гауляйтера, що він відповість за зраду України, а кримські партизани навіть пообіцяли винагороду за його голову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Херсоні 18 червня вибухнула автівка колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва. А 24 червня мало не новиною дня став новий підрив колаборанта в Херсоні — цього разу відповідального за молодь та спорт в окупаційній "адміністрації" Дмитра Савлученка.

Також ми писали, що у Херсонській області українські партизани вміло ліквідували заступника начальника поліції Серія Томко, який зрадив і перейшов на сторону колаборантів.