У росії почастішали випадки підпалів військкоматів та активність "рейкових партизанів" — ЗМІ

Дослідники підрахували кількість підпалів військкоматів у росії після початку вторгнення

У росії почастішали випадки підпалів військкоматів та аварій на залізниці. Так, після початку російського вторгнення в Україну там було зафіксовано понад 20 випадків "атак на військкомати".

Як йдеться в дослідженні The Insider, з березня по червень 2022 року було зафіксовано 63 випадки сходження поїздів з рейок, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аварії на залізниці в основному траплялися на заході та південному заході росії, а іноді вони відбувалися зовсім поряд з військовими частинами. Хоча російська влада запевняє, що аварії траплялися з природних причин і через технічні несправності, проте є факти, які свідчать про те, що партизани не сплять. Так, наприклад, 12 квітня у Білгородській області пролунав вибух, внаслідок якого було зруйновано залізничний міст у селі Титівка.

Крім того, з кінця лютого росією пішла хвиля підпалів військкоматів, а всього у відкритих джерелах з’являлися відомості про 23 випадки атаки.

У 20 випадках йдеться безпосередньо про підпали.

Як повідомлялося раніше, попри активну "обробку" росіян пропагандою, там все ж таки перебувають люди, які готові боротися з путінською диктатурою. Так, наприклад, 5 липня стало відомо про те, що на кордоні з Україною російська поліція затримала 27-річного Артема Скакаліна з Тамбова, який хотів вступити до ЗСУ та взяти участь у війні у складі легіону "Свобода Росії".