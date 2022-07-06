В россии участились случаи поджогов военкоматов и активность "рельсовых партизан" — СМИ

Исследователи подсчитали количество поджогов военкоматов в россии после начала вторжения

В россии участились случаи поджогов военкоматов и аварий на железной дороге. Так после начала российского вторжения в Украину там было зафиксировано более 20 случаев "атак на военкоматы".

Как говорится в исследовании The Insider, с марта по июнь 2022 было зафиксировано 63 случая схождения поездов с рельсов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аварии на железной дороге в основном случались на западе и юго-западе россии, а иногда они происходили совсем рядом с военными частями. Хоть российские власти заверяют, что аварии случались по естественным причинам и из-за технических неисправностей, однако есть факты, которые свидетельствуют о том, что партизаны не дремлют. Так, например, 12 апреля в Белгородской области прозвучал взрыв, в результате которого был разрушен железнодорожный мост в селе Титовка.

Кроме того, с конца февраля по россии пошла волна поджогов военкоматов, а всего в открытых источниках появлялись сведения о 23 случаях атаки.

В 20 случаях речь идет непосредственно о поджогах.

Как сообщалось ранее, несмотря на активную "обработку" россиян пропагандой, там все же находятся люди, которые готовы бороться с путинской диктатурой. Так, например, 5 июля стало известно о том, что на границе с Украиной российская полиция задержала 27-летнего Артема Скакалина из Тамбова, который хотел вступить в ВСУ и принять участие в войне в составе легиона "Свобода России".