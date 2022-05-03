"Пошел огонь": ячейки легиона "Свобода России" начали появляться в рф

Первый россиянин уже сдался ВСУ с целью вступления в легион

Оккупанты начали сдаваться ВСУ, чтобы вступить в легион "Свобода России", а на территории страны-агрессора уже начали действовать ячейки организации.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным.

"Первый российский солдат сдался в плен с листовкой "Легион "Свобода России". Да, он пришел и сказал: я сдаюсь в легион "Свобода России", давно искал возможность, и вот я хочу", — рассказал он.

Кроме того, Арестович отметил, что надписи с упоминанием легиона все чаще начинают появляться на стенах госструктур в россии, а отдельные ячейки организации уже начали функционировать в самых разных регионах на ее территории.

Он подчеркнул, что Украина не управляет действиями членов легиона за пределами нашей страны.

"У них есть родственники, у них есть друзья и пошел огонь "Свободной России" по россии", — отметил Арестович.

Напомним, легион "Свобода России" сформирован в начале марта из числа россиян, которые после начала вторжения перешли на сторону Украины. На территории нашей страны их численность оценивается в около 400 человек, однако точное количество остается неизвестным.

29 апреля бойцы записали видеообращение, в котором сообщили, что закончили обучение и выдвигаются на фронт. Также они обратились к тем россиянам, которые вторглись на территорию Украины с призывом сложить оружие и присоединиться к легиону.