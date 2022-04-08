За Краматорск и Бучу: российские военные из легиона "Свобода россии" пообещали отомстить путину

Россияне просят прощения за преступления путинского преступного режима.

Легион под названием "Свобода России", в котором на стороне Украины воюют бывшие российские военнослужащие, пообещал отомстить кровавому диктатору владимиру путину за ракетный удар по вокзалу Краматорска и другие преступления российских оккупантов.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале военнослужащих в пятницу, 8 апреля.

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"Ракетный удар по вокзалу Краматорска, тысячи замученных и убитых украинцев в Буче и в других городах, деревнях Украины — это всё преступления человеконенавистнического режима Путина, который повязал всех нас, граждан России, кровью убитых украинцев. Мы выражаем свое соболезнование и приносим свои извинения у украинцев за совершенные путиным и его режимом преступления", — заявили россияне, перешедшие на сторону Украины.

После этого они пообещали отомстить путину и призвали земляков присоединяться к ним.

"Мы, легионеры легиона "Свобода россии", обещаем разорвать эту кровавую петлю путинского режима и доказать всему миру, что россия — это не путин и его опричники, что россия — это часть цивилизации добра. Соотечественники, присоединяйтесь к легиону "Свобода россии" для свержения преступного режима путина и установление демократии и свободы в россии, для восстановления в россии власти добра, справедливости и правды", — добавили они.

Напомним, что во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 45 взрослых и 5 детей. В момент, когда российские оккупанты ударили "Точкой-У" по вокзалу, там были тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться из обстреливаемого города, и военные РФ не могли не видеть, что бьют по людям. На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский, назвав действия россиян "не имеющим границ злом".