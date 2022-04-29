Укр

Бойцы легиона "Свобода России" выдвинулись в зону боев и обратились к оккупантам

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Легион "Свобода россии" Новость обновлена 29 апреля 2022, 21:02
Легион "Свобода россии"

Бойцы обещают оправдать доверие руководства ВСУ в бою

Бойцы легиона "Свобода России" завершили обучение и выдвинулись на боевые позиции на востоке Украины.

Об этом сообщается в телеграм-канале легиона.

Военнослужащие поблагодарили руководство ВСУ за доверие и пообещали оправдать себя в боях. Кроме того они обратились к россиянам, находящимся в составе оккупационной группировки войск, с призывом сложить оружие и вступить в ряды легиона.

"Волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины, но мы, легионеры, уже сделали свой выбор и перешли на сторону сил добра и мира, мы сделали свой выбор во имя будущего России", — говорится в сообщении.

Справка: Легион "Свобода России" сформирован в начале марта из числа бывших российских и иногда белорусских солдат, которые перешли на сторону Украины и ранее не состоявших в украинских добровольческих формированиях. В настоящее время их численность оценивается в около 400 человек.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области между подразделениями оккупационных войск произошел межэтнический конфликт. Так расположенным там бурятам не понравилось, что чеченцы не принимают участия в боях, но все равно пользуются привилегированным статусом. По оценке разведки, в перестрелке принимали участие около 50 солдат с каждой стороны.

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#Украина #Россия
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