Бійці легіону "Свобода росії" висунулися в зону боїв і звернулися до окупантів
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Бійці обіцяють виправдати довіру керівництва ЗСУ у бою
Бійці легіону "Свобода Росії" завершили навчання і висунулися на бойові позиції на сході України.
Про це повідомляється у телеграм-каналі легіону.
Військовослужбовці подякували керівництву ВСУ за довіру та пообіцяли виправдати себе у боях. Крім того, вони звернулися до росіян, які перебувають у складі окупаційного угруповання військ, із закликом скласти зброю і вступити до лав легіону.
"Волею долі та злої волі узурпатора ми опинилися на війні проти братньої України, але ми, легіонери, вже зробили свій вибір і перейшли на бік сил добра і миру, ми зробили свій вибір в ім’я майбутнього Росії", — йдеться у повідомленні.
Довідка: Легіон "Свобода Росії" сформований на початку березня з-поміж колишніх російських та іноді білоруських солдатів, які перейшли на бік України і раніше не перебували в українських добровольчих формуваннях. Нині їх чисельність оцінюється в близько 400 осіб.
Як повідомлялося раніше, у Херсонській області між підрозділами окупаційних військ стався міжетнічний конфлікт. Так бурятам, які там розташовані, не сподобалося, що чеченці не беруть участі в боях, але все одно користуються привілейованим статусом. За оцінкою розвідки, у перестрілці брали участь близько 50 солдатів з кожного боку.
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