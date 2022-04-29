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Бійці легіону "Свобода росії" висунулися в зону боїв і звернулися до окупантів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Легіон "Свобода Росії" Новина оновлена 29 квітня 2022, 21:02
Легіон "Свобода Росії"

Бійці обіцяють виправдати довіру керівництва ЗСУ у бою

Бійці легіону "Свобода Росії" завершили навчання і висунулися на бойові позиції на сході України.

Про це повідомляється у телеграм-каналі легіону.

Військовослужбовці подякували керівництву ВСУ за довіру та пообіцяли виправдати себе у боях. Крім того, вони звернулися до росіян, які перебувають у складі окупаційного угруповання військ, із закликом скласти зброю і вступити до лав легіону.

"Волею долі та злої волі узурпатора ми опинилися на війні проти братньої України, але ми, легіонери, вже зробили свій вибір і перейшли на бік сил добра і миру, ми зробили свій вибір в ім’я майбутнього Росії", — йдеться у повідомленні.

Довідка: Легіон "Свобода Росії" сформований на початку березня з-поміж колишніх російських та іноді білоруських солдатів, які перейшли на бік України і раніше не перебували в українських добровольчих формуваннях. Нині їх чисельність оцінюється в близько 400 осіб.

Як повідомлялося раніше, у Херсонській області між підрозділами окупаційних військ стався міжетнічний конфлікт. Так бурятам, які там розташовані, не сподобалося, що чеченці не беруть участі в боях, але все одно користуються привілейованим статусом. За оцінкою розвідки, у перестрілці брали участь близько 50 солдатів з кожного боку.

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#Україна #Росія
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