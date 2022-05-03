"Пішов вогонь": осередки легіону "Свобода Росії" почали з’являтися в рф

Перший росіянин вже здався ЗСУ з метою вступу до легіону

Окупанти почали здаватися ЗСУ, щоб вступити до легіону "Свобода Росії", а на території країни-агресора вже почали діяти осередки організації.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди із правозахисником Марком Фейгіним.

Перший російський солдат здався в полон з листівкою "Легіон "Свобода Росії". Так, він прийшов і сказав: я здаюся в легіон "Свобода Росії", давно шукав нагоди, і ось я хочу", — розповів він.

Крім того, Арестович зазначив, що написи зі згадкою легіону все частіше починають з’являтися на стінах держструктур у рф, а окремі осередки організації вже почали функціонувати у різних регіонах на її території.

Він наголосив, що Україна не управляє діями членів легіону за межами нашої країни.

"У них є родичі, у них є друзі і пішов вогонь "Вільної Росії" по росії", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії" сформований на початку березня серед росіян, які після початку вторгнення перейшли на бік України. На території нашої країни їх чисельність оцінюється близько 400 осіб, однак точна кількість залишається невідомою.

29 квітня бійці записали відеозвернення, в якому повідомили, що закінчили навчання та висуваються на фронт. Також вони звернулися до тих росіян, які вторглися на територію України із закликом скласти зброю та приєднатися до легіону.