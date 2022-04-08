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За Краматорськ та Бучу: російські військові з легіону "Свобода росії" пообіцяли помститися путіну

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В легіон "Свобода росії" входять військові, які перейшли на бік України Новина оновлена 08 квітня 2022, 19:20
В легіон "Свобода росії" входять військові, які перейшли на бік України

Росіяни просять вибачення за злочини путінського злочинного режиму.

Легіон під назвою "Свобода Росії", у якому на боці України воюють колишні російські військовослужбовці, пообіцяв помститися кривавому диктатору володимиру путіну за ракетний удар по вокзалу Краматорська та інші злочини російських окупантів.

Відповідний допис з'явився у Telegram-каналі військовослужбовців у п'ятницю, 8 квітня.

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"Ракетний удар по вокзалу Краматорська, тисячі закатованих та вбитих українців у Бучі та в інших містах, селах України – це всі злочини людиноненависницького режиму путіна, який пов'язав усіх нас, громадян посії, кров'ю вбитих українців. Ми висловлюємо своє співчуття і просимо вибачення в українців за вчинені путіним та його режимом злочину", — заявили росіяни, які перешли на бік України.

Після цього вони пообіцяли помститися Путіну і закликали земляків приєднуватися до них.

"Ми, легіонери легіону "Свобода посії", обіцяємо розірвати цей кривавий зашморг путінського режиму і довести усьому світу, що посія – це не Путін та його опричники, що посія – це частина цивілізації добра. Співвітчизники, приєднуйтесь до легіону "Свобода росії" для повалення злочинного режиму путіна та встановлення демократії та свободи в росії, для відновлення в росії влади добра, справедливості та правди", — додали вони.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську загинули 45 дорослих осіб та 5 дітей. У момент, коли російські окупанти вдарили "Точкою-У" по вокзалу, там були тисячі людей, які намагалися евакуюватися з обстрілюваного міста, і військові РФ не могли не бачити, що б’ють по людях. На трагедію вже відреагував і Володимир Зеленський, назвавши дії росіян "злом, який не має меж".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Краматорськ #Армія РФ #ЗСУ
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