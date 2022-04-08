Удар по вокзалу Краматорська: з’явилося відео запуску ракет окупантів
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Внаслідок атаки загинуло кілька десятків людей
Запуск ракет по вокзалу Краматорська вдень 8 квітня відбувся з непідконтрольної Україні території. У донецьких Telegram-пабликах вже з’явилися відео, де місцеві жителі встигли зняти — одразу два снаряди вилетіли з боку окупованого росіянами Шахтарська.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на телеканал "Україна 24".
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На записі чітко видно два сліди в небі від ракет, які були запрограмовані на дуже далекий політ. Це й не дивно, адже відстань по прямій між Шахтарськом та Краматорськом становить понад 100 кілометрів.
Зазначимо, що офіційного підтвердження тому, що ракети випустили саме з Шахтарська, немає. Більше того, росіяни цинічно заперечують свою причетність до атаки, звинувачуючи в трагедії ЗСУ. При цьому за різними пабликами новин вже почалася масова зачистка раніше опублікованих новин, де стверджувалося, що вибух у Краматорську — "робота по військових підрозділах української армії".
Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (18+).
Додамо, що станом на 13:15 повідомлялося про 39 загиблих, серед яких четверо дітей. Ще мінімум три десятки людей отримали різні травми та поранення.
На інцидент уже відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши російських солдатів нелюдами, а їхні дії — "злом, який не має меж". Також він додав, що всі злочинці мають бути покарані, інакше вони так і не зупиняться.
Також ми писали, що, на думку радника голови ВП Олексія Арестовича, така цинічна атака була заздалегідь спланована, чому могли сприяти як розвідка БПЛА, так і місцеві "навідники".
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