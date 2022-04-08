Удар по вокзалу Краматорська: з’явилося відео запуску ракет окупантів

Внаслідок атаки загинуло кілька десятків людей

Запуск ракет по вокзалу Краматорська вдень 8 квітня відбувся з непідконтрольної Україні території. У донецьких Telegram-пабликах вже з’явилися відео, де місцеві жителі встигли зняти — одразу два снаряди вилетіли з боку окупованого росіянами Шахтарська.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на телеканал "Україна 24".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На записі чітко видно два сліди в небі від ракет, які були запрограмовані на дуже далекий політ. Це й не дивно, адже відстань по прямій між Шахтарськом та Краматорськом становить понад 100 кілометрів.

Шахтарськ та Краматорськ на карті України

На свіжій карті боїв чітко видно, що Шахтарськ знаходиться на підконтрольній Росії території (орієнтир — Попасна)

Зазначимо, що офіційного підтвердження тому, що ракети випустили саме з Шахтарська, немає. Більше того, росіяни цинічно заперечують свою причетність до атаки, звинувачуючи в трагедії ЗСУ. При цьому за різними пабликами новин вже почалася масова зачистка раніше опублікованих новин, де стверджувалося, що вибух у Краматорську — "робота по військових підрозділах української армії".

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (18+).

Додамо, що станом на 13:15 повідомлялося про 39 загиблих, серед яких четверо дітей. Ще мінімум три десятки людей отримали різні травми та поранення.

На інцидент уже відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши російських солдатів нелюдами, а їхні дії — "злом, який не має меж". Також він додав, що всі злочинці мають бути покарані, інакше вони так і не зупиняться.

Також ми писали, що, на думку радника голови ВП Олексія Арестовича, така цинічна атака була заздалегідь спланована, чому могли сприяти як розвідка БПЛА, так і місцеві "навідники".