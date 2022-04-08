Ракетний удар по вокзалу Краматорська: окупанти вразили цинічною заявою

Удару було завдано з касетного російського комплексу "Іскандер"

Російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, коли там знаходилися тисячі людей, які чекали евакуації. Внаслідок удару загинули понад 30 людей. Проте російські пропагандисти одразу ж почали випускати новини, що ракетний удар по вокзалу завдали нібито ЗСУ.

На сайтах росЗМІ та різних російських телеграм-каналах поширюється новина, що удар по Краматорську начебто завдали українські військові "Точкою У".

Варто зазначити, що раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав жителів Донецької області евакуюватися, оскільки на Донбасі очікуються серйозні бої. Тому на момент удару у вокзалу там було багато місцевих жителів, які хотіли виїхати з міста у безпечніше місце. З цього можна зробити висновок, що удар цинічно спланували.

На те, що сталося в Краматорську, вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що "це зло" має бути неодмінно покарано. А радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що атака на вокзал у Краматорську була наперед спланованою.