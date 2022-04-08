Ракетный удар по вокзалу Краматорска: оккупанты поразили циничным заявлением

Удар был нанесен из кассетного российского комплекса "Искандер"

Российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске в то время, как там находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. В результате удара погибли более 30 человек. Однако российские пропагандисты сразу же начали выпускать новости, что ракетный удар по вокзалу нанесли якобы ВСУ.

На сайтах росСМИ и различных российских телеграм-каналах распространяется новость, что удар по Краматорску якобы нанесли украинские военные "Точкой У".

Стоит отметить, что ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, поскольку на Донбассе ожидаются серьезные бои. Поэтому на момент удара во вокзалу там находилось много местных жителей, которые хотели выехать из города в более безопасное место. Из этого можно сделать вывод, что удар был цинично спланирован.

На случившиеся в Краматорске уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что "это зло" должно быть непременно наказано. А советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что атака на вокзал в Краматорске была заранее спланированной.