Оккупанты ударили по вокзалу Краматорска: погибших и раненых десятки

В результате ракетного удара оккупантов по вокзалу погибли более 30 человек

Российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска из кассетного российского комплекса "Искандер" в то время, как оттуда проводилась эвакуация людей. Погибли десятки человек.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Кассетным Искандером – по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское", — написал он.

В "Укрзализныце" уточнили, что в результате обстрела вражескими войсками погибли более 30 человек.

"В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", — сказано в сообщении.

Внимание! Слабонервным людям снимки произошедшего лучше не смотреть!

Видео последствий ракетного удара по Краматорску

Отметим, что "Искандер" — оперативно тактический ракетный комплекс. Предназначен для нанесения эффективных ракетных ударов по малоразмерным и площадным целям.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, поскольку на Донбассе ожидаются серьезные бои. Кириленко предупредил, что российские оккупанты будут использовать мирное население в качестве рычага давления на Украину.

Отдельно подчеркивалась необходимость эвакуации населения Краматорска. "На днях ожидается наступление россиян на Краматорск и Славянск, туда активно стягиваются вражеские силы", — сообщали СМИ. Именно поэтому в момент удара по вокзалу Краматорска там находилось так много людей.