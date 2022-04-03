Укр

Жителей Донецкой области призвали эвакуироваться: что случилось

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Беженцы Новость обновлена 03 апреля 2022, 21:21
Беженцы

Мирных жителей призвали покинуть Донетчину

Жителей Донецкой области призвали уехать в безопасные места, если у них есть такая возможность, поскольку есть вероятность, что ситуация там будет осложняться.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко в интервью Liga.

"Все, у кого есть такая возможность, должны временно покинуть область", — сообщил он.

По его словам, с большой долей вероятности ситуация в области будет усложняться, а российские оккупанты будут использовать мирное население в качестве рычага давления на Украину.

Чтобы лишить врага этого рычага, населению стоит перебраться в более безопасные области нашей страны. Кроме того, украинские защитники будут более эффективно наносить повреждения армии оккупанта, если у россиян не будет возможности прикрыться мирными жителями.

Кирилленко также добавил, что законодательство Украины дает право в военное время принудительно отселить людей, но местные власти этого делать не будут.

"Мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения", — сказал он и добавил, что власть сделает всё, чтобы людям было куда вернуться, но для этого необходим "плацдарм для работы".

Как сообщалось ранее, северные области Украины постепенно зачищают от оккупантов, в частности 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область была освобождена от российских захватчиков. Однако отступившие оттуда войска россии непременно будут переброшены в южные и восточные области.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Донбасс
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