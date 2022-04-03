Жителей Донецкой области призвали эвакуироваться: что случилось
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1029
Мирных жителей призвали покинуть Донетчину
Жителей Донецкой области призвали уехать в безопасные места, если у них есть такая возможность, поскольку есть вероятность, что ситуация там будет осложняться.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко в интервью Liga.
"Все, у кого есть такая возможность, должны временно покинуть область", — сообщил он.
По его словам, с большой долей вероятности ситуация в области будет усложняться, а российские оккупанты будут использовать мирное население в качестве рычага давления на Украину.
Чтобы лишить врага этого рычага, населению стоит перебраться в более безопасные области нашей страны. Кроме того, украинские защитники будут более эффективно наносить повреждения армии оккупанта, если у россиян не будет возможности прикрыться мирными жителями.
Кирилленко также добавил, что законодательство Украины дает право в военное время принудительно отселить людей, но местные власти этого делать не будут.
"Мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения", — сказал он и добавил, что власть сделает всё, чтобы людям было куда вернуться, но для этого необходим "плацдарм для работы".
Как сообщалось ранее, северные области Украины постепенно зачищают от оккупантов, в частности 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область была освобождена от российских захватчиков. Однако отступившие оттуда войска россии непременно будут переброшены в южные и восточные области.
- Дата публикации
-
- Категория
-