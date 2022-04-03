Зеленский назвал новые цели россиян в войне: подробности

Оккупационные войска будут пытаться и дальше захватить Донбасс и южные области нашей страны

Украинские защитники и защитницы продолжают возвращать контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, однако у противника еще имеются резервы для продолжения боевых действий, поэтому сейчас он будет фокусировать свои силы на восточной и южной частях нашей страны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам 2 апреля.

"Вооруженные силы Украины не отпускают противника без боя и наносят ему огневое поражение и уничтожают всех, к кому позволяют дотянуться наши возможности", — сказал он.

Он также отметил, что в настоящее время военное руководство занимается усилением подразделений ВСУ на Востоке Украины и на Донбассе.

"В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс и Юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас: нашу свободу, нашу землю, наших людей", — добавил Зеленский.

Вместе с тем президент подчеркнул, что героизм защитников Мариуполя, позволил сковать большое количество сил противника и тем самым дал Украине время, чтобы сломить тактику врага и ослабить его возможности.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что оккупантов выгоняют из северных областей Украины, многие города продолжают подвергаться ракетным ударам. В частности от обстрелов пострадали Хмельницкая, Полтавская и Днепропетровская области.