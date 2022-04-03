Зеленський назвав нові цілі росіян у війні: подробиці

Окупаційні війська намагатимуться й надалі захопити Донбас та південні області нашої країни

Українські захисники та захисниці продовжують повертати контроль над населеними пунктами у Київській та Чернігівській областях, однак у противника ще є резерви для продовження бойових дій, тому зараз він фокусуватиме свої сили на східній та південній частинах нашої країни.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 2 квітня.

"Збройні сили України не відпускають противника без бою і завдають йому вогневої поразки та знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості", — сказав він.

Він також зазначив, що наразі військове керівництво займається посиленням підрозділів ЗСУ на Сході України та на Донбасі.

"У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити та Донбас та Південь України. У чому наша мета? Захистити нас: нашу свободу, нашу землю, наших людей", — додав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що героїзм захисників Маріуполя дозволив скувати велику кількість сил противника і тим самим дав Україні час, щоб зломити тактику ворога та послабити його можливості.

Як повідомлялося раніше, попри те, що окупантів виганяють з північних областей України, багато міст продовжують зазнавати ракетних ударів. Зокрема, від обстрілів постраждали Хмельницька, Полтавська та Дніпропетровська області.