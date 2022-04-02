Окупанти завдали ракетного удару ще по кількох містах України

росія продовжує обстрілювати українські міста.

У суботу вдень, 2 квітня, на 38-й день повномасштабної військової агресії проти України росія завдала авіаудару по кількох українських містах.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Росія завдала удару по Шепетівці (Хмельницька область). Гамалій закликав зберігати спокій, а також не розповсюджувати фото та відео наслідків у соцмережах.

Шепетівка на карті України

Крім того, Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області на своїй сторінці у Facebook повідомило, що окупанти завдали удару по Павлоградському району. Повідомляється, що одна ракета поцілила у залізницю, пошкодивши колії та пішохідний міст. Також пошкоджено багато рухомого складу та контактні лінії, рух поїздів зупинено. Друга ракета впала на відкритій території, де розпочалася пожежа в екосистемі.

Павлоград на карті України

Також ворог вдарив ракетами по Миргороду (Полтавська область). Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає офіційна сторінка Полтавської ОДА у Facebook.

"Три ворожі удари по інфраструктурі у Миргороді. Наслідки від них встановлюються. Попередньо – постраждалих немає", — заявив Лунін.

Миргород на карті України

Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії (Харківська область). Будівля частково пошкоджена. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Балаклія на мапі

Раніше повідомлялося, що британська розвідка опублікувала свіжу карту боїв в Україні за 2 квітня. "Телеграф" публікує всі основні події 38-го дня повномасштабної війни.