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Окупанти завдали ракетного удару ще по кількох містах України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вибух/Ілюстративне фото Новина оновлена 02 квітня 2022, 19:41
Вибух/Ілюстративне фото

росія продовжує обстрілювати українські міста.

У суботу вдень, 2 квітня, на 38-й день повномасштабної військової агресії проти України росія завдала авіаудару по кількох українських містах.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Росія завдала удару по Шепетівці (Хмельницька область). Гамалій закликав зберігати спокій, а також не розповсюджувати фото та відео наслідків у соцмережах.

Шепетівка на карті України
Шепетівка на карті України

Крім того, Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області на своїй сторінці у Facebook повідомило, що окупанти завдали удару по Павлоградському району. Повідомляється, що одна ракета поцілила у залізницю, пошкодивши колії та пішохідний міст. Також пошкоджено багато рухомого складу та контактні лінії, рух поїздів зупинено. Друга ракета впала на відкритій території, де розпочалася пожежа в екосистемі.

Павлоград на карті України
Павлоград на карті України

Також ворог вдарив ракетами по Миргороду (Полтавська область). Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає офіційна сторінка Полтавської ОДА у Facebook.

"Три ворожі удари по інфраструктурі у Миргороді. Наслідки від них встановлюються. Попередньо – постраждалих немає", — заявив Лунін.

Миргород на карті України
Миргород на карті України

Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії (Харківська область). Будівля частково пошкоджена. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Балаклія на мапі
Балаклія на мапі

Раніше повідомлялося, що британська розвідка опублікувала свіжу карту боїв в Україні за 2 квітня. "Телеграф" публікує всі основні події 38-го дня повномасштабної війни.

Теги:
#Україна #Дніпропетровська область #Хмельницька область #Війна з Росією
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