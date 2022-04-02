Війна - день 38: окупанти "вмиваються кров'ю", але готують новий удар по Донбасу

Оперативно про головне за день.

В Україні розпочався 38-й день протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Українські військові перешли у контрнаступ та провели кілька масованих атак, що дозволило відкинути ворога від Київщини та практично вибити його із Сумщини. Деякі експерти стверджують, що в Київській області окупанти буквально "вмилися кров'ю". Однак, судячи з карт бойових дій, російські солдати все ще намагаються передислокуватися на Донбас, а також зосереджують увагу на Маріуполі.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини повідомляє найважливіші новини за 2 квітня. При цьому оперативна ситуація в Україні доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти продовжують перекидати бойову техніку до кордону України. Так довгі колони були помічені у Білгородській області росії

Інформацію за 30 березня можна дізнатися за посиланням: "Війна — день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів містам України".

Події російсько-української війни за 31 березня описані у матеріалі: "Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України".

Про те, що відбувалося в Україні 1 квітня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ".