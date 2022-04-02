"Дестабилизация не поможет никому": в Молдове объяснили, почему не ввели санкции против россии

В Кишиневе опасаются остаться без газа и электричества

Молдова не станет вводить санкции против россии из-за опасения остаться без газа и электричества.

Об этом президент страны Майя Санду рассказала в интервью Radio Europa Liberă.

"Кишинев будет сохранять нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые Запад ввел против россии", — сказала она.

По ее словам, основной зависимостью Молдовы от Москвы остаются энергоносители, без которых страна остаться не может, а альтернативы поставкам газа и электричества из россии пока не предвидится.

Санду добавила, что страны Запада уже предложили помощь в поиске альтернативных путей поставок, но пока они не найдены, правительство страны не станет "игнорировать реальность".

"Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе", — сказала она.

Санду также напомнила, что ее страна приняла 100 тысяч беженцев из Украины, половина из которых являются детьми, а потому введение санкций угрожает оставить без газа и света также и их.

Кроме того, она отметила, что все поставки других товаров из россии и Беларуси проходили через Украину, но после начала войны доступ к ним и так был потерян.

Как сообщалось ранее, 31 марта руководство Грузии все же решило поддержать западные санкции против россии.