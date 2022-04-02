Укр

"Дестабилизация не поможет никому": в Молдове объяснили, почему не ввели санкции против россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
183
Майя Санду Новость обновлена 02 апреля 2022, 03:06
Майя Санду

В Кишиневе опасаются остаться без газа и электричества

Молдова не станет вводить санкции против россии из-за опасения остаться без газа и электричества.

Об этом президент страны Майя Санду рассказала в интервью Radio Europa Liberă.

"Кишинев будет сохранять нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые Запад ввел против россии", — сказала она.

По ее словам, основной зависимостью Молдовы от Москвы остаются энергоносители, без которых страна остаться не может, а альтернативы поставкам газа и электричества из россии пока не предвидится.

Санду добавила, что страны Запада уже предложили помощь в поиске альтернативных путей поставок, но пока они не найдены, правительство страны не станет "игнорировать реальность".

"Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе", — сказала она.

Санду также напомнила, что ее страна приняла 100 тысяч беженцев из Украины, половина из которых являются детьми, а потому введение санкций угрожает оставить без газа и света также и их.

Кроме того, она отметила, что все поставки других товаров из россии и Беларуси проходили через Украину, но после начала войны доступ к ним и так был потерян.

Как сообщалось ранее, 31 марта руководство Грузии все же решило поддержать западные санкции против россии.

Теги:
#Украина #Молдова #Россия #Санкции
Мариуполь
Украина
"Я сказала брату, что мама спит, но он все понял": тяжелый рассказ юной беженки из Мариуполя наделал шуму в сети
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мариуполь
"Я сказала брату, что мама спит, но он все понял": тяжелый рассказ юной беженки из Мариуполя наделал шуму в сети
Дата публикации
Категория
Россияне получили серьезную дозу облучения на ЧАЭС
В Беларуси нашли зараженных радиацией российских военных, — Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Российские вертолеты
Хорошее удобрение за свои деньги: нашлось видео массированной высадки десанта в Гостомеле в первый день войны
Дата публикации
Категория
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев