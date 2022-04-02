"Дестабілізація не допоможе нікому": у Молдові пояснили, чому не ввели санкції проти росії

У Кишиневі побоюються залишитися без газу та електрики

Молдова не вводитиме санкції проти росії через побоювання залишитися без газу та електрики.

Про це президент країни Майя Санду розповіла в інтерв’ю Radio Europa Liberă.

"Кишинів зберігатиме нейтралітет і не приєднається до санкцій, які Захід ввів проти росії", — сказала вона.

За її словами, основною залежністю Молдови від Москви залишаються енергоносії, без яких країна залишитися не може, а альтернативи постачанню газу та електрики з росії поки що не передбачається.

Санду додала, що країни Заходу вже запропонували допомогу в пошуку альтернативних шляхів постачання, але поки їх не знайдено, уряд країни не "ігноруватиме реальність".

"Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході", — сказала вона.

Санду також нагадала, що її країна прийняла 100 тисяч біженців з України, половина з яких є дітьми, а тому запровадження санкцій загрожує залишити без газу та світла також їх.

Крім того, вона зазначила, що всі постачання інших товарів з росії та Білорусі проходили через Україну, але після початку війни доступ до них і так було втрачено.

Як повідомлялося раніше, 31 березня керівництво Грузії все ж таки вирішило підтримати західні санкції проти росії.