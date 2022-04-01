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Грузія нарешті визначилася із санкціями проти росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Саломе Зурабішвілі Новина оновлена 01 квітня 2022, 03:51
Саломе Зурабішвілі

Санкції проти росії вводить ще одна країна

Керівництво Грузії визначилося зі своєю позицією щодо вторгнення росії в Україну та підтримало всі санкції Заходу проти країни-агресора.

Про це повідомила президент країни Саломе Зурабішвілі в ефірі американського каналу CNN.

Вона вказала, що її країна 31 березня вирішила підтримати усі міжнародні санкції, які були введені проти росії, і це позначається на фінансовому секторі Грузії.

Також вона зазначила, що Тбілісі також завжди виступає на підтримку всіх резолюцій, спрямованих на підтримку України.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого прем’єр країни Іраклі Гарібашвілі заявив, що уряд не вводитиме санкції проти росії, оскільки це сильно вдарить по населенню.

Після цього у ЗМІ з’явилися повідомлення, що росія зняла санкції з Грузії щодо постачання низки товарів.

27 березня ватажок бойовиків т.зв. "ЛНР" заявив, що розглядає можливість проведення "референдуму" про приєднання до Росії, через два дні з такою самою заявою виступив і ватажок т.зв. "ДНР". А вже 30 березня про можливість проведення подібного "референдуму" заявив і так званий президент окупованого росією грузинського регіону Південна Осетія Анатолій Бібілов. У МЗС Грузії подібні розмови назвали неприйнятними.

Теги:
#Україна #Росія #Грузія #Санкції
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