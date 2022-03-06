Грузія вирішила розвивати торгівлю з росією, доки путін убиває українців: Стефанчук записав жорстке поводження

Останні рішення влади Грузії натрапили на жорстку критику з боку України.

У Верховній Раді засудили наміри Грузії розвивати торговельні відносини з росією на тлі військового вторгнення окупантів в Україну.

Про це заявив речник українського парламенту Руслан Стефанчук у своєму відеозверненні.

"Рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію — це випадково не подяка за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?", — запитав він і нагадав, що у 2008 році росіяни вже вдиралися на територію їхньої країни.

Також він звернув увагу на дію громадян Грузії, які тисячами виходять на демонстрації на підтримку України, а не "каламутних домовленостей" влади країни.

Стефанчук також висловив сподівання, що грузинський народ не дозволить собі мовчати, коли їхні побратими перебувають у біді.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що його країна не підтримуватиме санкції проти росії.

А пізніше влада країни не дала дозволу на виліт своїх добровольців, які виявили бажання приєднатися до зусиль України щодо відбиття вторгнення окупаційних військ.

5 березня, як стало відомо "Європейській правді", росія зняла санкції проти Грузії щодо постачання молочної продукції.

Як повідомлялося раніше, російські війська в Україні продовжують скоювати військові злочини. Так, за даними ООН з початку вторгнення, окупанти вбили 351 мирного жителя нашої країни, ще 707 отримали поранення.