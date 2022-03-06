Грузия решила развивать торговлю с россией, пока путин убивает украинцев: Стефанчук записал жесткое обращение
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Последние решения властей Грузии нарвались на жесткую критику со стороны Украины.
В Верховной Раде осудили намерения Грузии развивать торговые отношения с россией на фоне продолжающегося военного вторжения в Украину.
Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в своем видеообращении.
"Решение россии ослабить санкционное давление на Грузию – это случайно не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину?", — спросил он и напомнил, что в 2008 году россияне уже вторгались на территорию их страны.
Также он обратил внимание на действие граждан Грузии, которые тысячами выходят на демонстрации в поддержку Украины, а не "мутных договоренностей" властей страны.
Стефанчук также выразил надежду, что грузинский народ не позволит себе молчать, когда их собратья находятся в беде.
Как сообщалось ранее, 25 февраля премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против россии.
А позже власти страны не дали разрешения на вылет своих добровольцев, которые выразили желание присоединиться к усилиям Украины по отражению вторжения оккупационных войск.
5 марта, как стало известно "Европейской правде", россия сняла санкции против Грузии, касающиеся поставок молочной продукции.
Как сообщалось ранее, российские войска в Украине продолжают совершать военные преступления. Так по данным ООН с начала вторжения оккупанты убили 351 мирного жителя нашей страны, еще 707 получили ранения.
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