Укр

Грузия решила развивать торговлю с россией, пока путин убивает украинцев: Стефанчук записал жесткое обращение

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
437
Народ Грузии продолжает выходить на акции в поддержку Украины Новость обновлена 06 марта 2022, 21:46
Народ Грузии продолжает выходить на акции в поддержку Украины

Последние решения властей Грузии нарвались на жесткую критику со стороны Украины.

В Верховной Раде осудили намерения Грузии развивать торговые отношения с россией на фоне продолжающегося военного вторжения в Украину.

Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в своем видеообращении.

"Решение россии ослабить санкционное давление на Грузию – это случайно не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину?", — спросил он и напомнил, что в 2008 году россияне уже вторгались на территорию их страны.

Также он обратил внимание на действие граждан Грузии, которые тысячами выходят на демонстрации в поддержку Украины, а не "мутных договоренностей" властей страны.

Стефанчук также выразил надежду, что грузинский народ не позволит себе молчать, когда их собратья находятся в беде.

Как сообщалось ранее, 25 февраля премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против россии.

А позже власти страны не дали разрешения на вылет своих добровольцев, которые выразили желание присоединиться к усилиям Украины по отражению вторжения оккупационных войск.

5 марта, как стало известно "Европейской правде", россия сняла санкции против Грузии, касающиеся поставок молочной продукции.

Как сообщалось ранее, российские войска в Украине продолжают совершать военные преступления. Так по данным ООН с начала вторжения оккупанты убили 351 мирного жителя нашей страны, еще 707 получили ранения.

Теги:
#Украина #Россия #Грузия
Силы специальных операций ВС Украины "отжали" российский танк
Украина
Тихо пришли и отжали танк: глава Генштаба показал, как работают ССО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Силы специальных операций ВС Украины "отжали" российский танк
Тихо пришли и отжали танк: глава Генштаба показал, как работают ССО
Дата публикации
Категория
Автобусы для эвакуации
Гибель мирных жителей в Ирпене: украинцы потрясены историей погибшей семьи
Дата публикации
Категория
Штрафы за просроченные платежи пока начислять не будут
Оплата коммуналки в условиях войны: будут ли штрафовать украинцев за просроченные платежи
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
НАТО, Крым и Донбасс: Арахамия рассказал, на что готова Украина на переговорах с рф
Дата публикации
Категория
Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной
Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города