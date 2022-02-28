Укр

"Ждут в аэропорту": Украина обратилась к Грузии по поводу добровольцев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Грузинские военные Новость обновлена 28 февраля 2022, 20:35
Грузинские военные

Грузинские добровольцы уже ждут в аэропорту

Вот уже пятый день Украина отражает вторжение российских войск, на фоне чего граждане многих стран мира уже выразили готовность оказать помощь финансами, продуктами питания, оружием и добровольцами. Судя по всему, желающие помочь в борьбе с оккупантами находятся и в Грузии.

Об этом написал в своем Твиттер премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы вылететь на помощь Украине", — написал он.

Вместе с тем он обратился к премьеру страны Иракли Гарибашвили и призвал того дать им разрешение сесть на самолет, чтобы вылететь в нашу страну.

Как известно, ряд европейских стран уже заявили, что готовы разрешить добровольцам принять участие в защите Украины от военного вторжения, среди них Великобритания, Дания, Хорватия и другие.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже половина Европы выразила намерение помочь нашей стране оружием и бронежилетами.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в разговоре с премьерами Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Анджеем Дудой отметил, что предстоящие 24 часа станут решающими в противодействии агрессору.

Теги:
#Украина #Грузия #Денис Шмыгаль
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