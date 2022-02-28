"Чекають в аеропорту": Україна звернулася до Грузії щодо добровольців

Грузинські добровольці вже чекають на аеропорт

Ось уже п’ятий день Україна відбиває вторгнення російських військ, на тлі чого громадяни багатьох країн світу вже висловили готовність допомогти фінансами, продуктами харчування, зброєю та добровольцями. Зважаючи на все, охочі допомогти у боротьбі з окупантами перебувають і в Грузії.

Про це написав у своєму Твіттері прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Хоробрі грузинські брати чекають в аеропорту, щоб вилетіти на допомогу Україні", — написав він.

Водночас він звернувся до прем’єра країни Іраклі Гарібашвілі та закликав того дати їм дозвіл сісти на літак, щоб вилетіти до нашої країни.

Як відомо, низка європейських країн уже заявила, що готова дозволити добровольцям взяти участь у захисті України від військового вторгнення, серед них Великобританія, Данія, Хорватія та інші.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже половина Європи висловила намір допомогти нашій країні зброєю та бронежилетами.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єрами Великобританії та Польщі Борисом Джонсоном та Анджеєм Дудою зазначив, що майбутні 24 години стануть вирішальними у протидії агресору.