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Вирішальні 24 години: що Зеленський сказав Джонсону про війну з Росією

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Вирішальні 24 години: що Зеленський сказав Джонсону про війну з Росією Новина оновлена 28 лютого 2022, 06:48

Антивоєнна коаліція працює

В понеділок, 28 лютого, почали спрацьовувати перші санкції проти Росії. Це важливий момент для України, оскільки тепер війна вдарить по кожному росіянину. Напередодні президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

В пресслужбі Джонсона наводять слова Зеленського про те, що наступні 24 години будуть вирішальними для протидії агресору. Британський прем’єр своєю чергою підкреслив, що зробить все можливе задля забезпечення оборонної допомоги з боку Великобританії та союзників.

Опір українського народу перед окупантом Джонсон назвав героїчним.

Не варто навіть нагадувати, що Росія п’ятий день веде повномасштабну війну проти України. На своїй землі за цей час загинули сотні мирних жителів, росіяни втратили вже понад 4300 військових і масу техніки, в тому числі вертольоти, винищувачі та півтори сотні танків.

Теги:
#Борис Джонсон #Володимир Зеленський #Анджей Дуда #Війна
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