Вторгнення в Україну рекордно обвалило курс рубля

Вперше курс рубля похитнувся після початку агресії у 2014 році

На ранок понеділка, 28 лютого, триває п’ятий день вторгнення Росії в Україну — це все не могло не позначитись на економічній обстановці, і курс рубля впав до історично низького рівня.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на дані Forbes станом на 05:30 за Києвом.

Зауважимо, що рубль втратив близько третини вартості махом по відношенню до долара та євро, і досяг вартості 117 рублів за долар і 132 рубля за євро.

Курс рубля впав після того, як США та країни Євросоюзу оголосили про намір ввести санкції проти Центробанку і відключити низку банків РФ від SWIFT, — це робить російські активи неліквідними для міжнародних партнерів.

Якщо подивитися на довгостроковий графік курсу рубля, то видно, що вперше він став падати у 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України. Тепер він досяг історичного максимуму.

Як повідомляв "Телеграф", вже вчора біля банкоматів в Росії були черги, і в магазинах не можна було розплатитися деякими картами.