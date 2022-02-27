Росіяни пожинають перші плоди агресії в Україну: у банкоматів черги, картами Mastercard не розплатишся

У паніці жителі великих міст РФ знімають готівку з карт, які ось-ось заблокують

Вже після визнання РФ "незалежності" ЛДНР західні країни затвердили санкції проти російських компаній та фізичних осіб, які з початком агресії проти України лише зростають.

Вже на вихідних прості жителі Російської федерації, багато з яких не вірять в агресію своєї країни проти України, відчули наслідки санкцій.

У Телеграм-каналах з’являється все більше відео ажіотажу, влаштованого в різних містах РФ — у банкоматів вишиковуються довгі черги з десятків людей, які намагаються зняти готівку. Багато хто просто махає рукою і йде, інші банкомати застають вже порожніми, без готівки. Зокрема, про це пише Телеграм-канал Ateo Breaking.

Москва вранці

Також як розповіли "Телеграфу" жителі міста Чехова у Підмосков’ї, у багатьох із них відучора виникали проблеми з оплатою покупок у магазинах з карток платіжної системи Mastercard, розплачуватися довелося за допомогою карток російської платіжної системи "Мир".

Також росіяни скуповують долари, чий курс виріс до 99,5 рублів за 1 долар, 23 лютого курс становив 80,4 рубля, але, як повідомляється, в деяких обмінниках долара вже немає.

Доларів у Казані немає

Раніше остання країна, Німеччина, виступила за відключення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT, що фактично зупинить усі фінансові відносини, насамперед оплату товарів та послуг, з рештою світу. Наприклад, звичайні росіяни не зможуть скористатися послугами таких сервісів як Amazon, Netflix, Apple, ebay і т.д.