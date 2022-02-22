Світ виступив проти Путіна: які санкції отримує РФ після визнання "Л-ДНР"

Кремлю доведеться відповісти за агресію проти України

Європейський Союз виконує свою обіцянку щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Росія в цілому та окремі члени її уряду не зможуть отримати доступ до європейських ринків капіталу після офіційного визнання "ДНР" та "ЛНР".

Проте ЄС — не єдині західні партнери України, які відреагували на черговий випад Кремля. "Телеграф" спостерігає за тим, які обмеження отримає Кремль після того, як вирішив відкрито вдертися на Донбас.

Євросоюз

Як ми вже згадували, відтепер для росіян закрито ринки капіталу Європи. Крім цього, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", санкції будуть накладені на окремі банківські установи. Їх пов’язують із фінансуванням російської армії.

Йдеться про "Промсвязьбанк", банк "Россия" та державну корпорацію "ВЭБ". Деякі з цих структур заборонені США ще з 2014 року.

Як саме планують обмежувати доступ Росії на європейські ринки, поки не повідомляється.

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Німеччина

Одним із найнесподіваніших "ударів" від Заходу виявилося рішення німецького уряду щодо відмови від сертифікації скандального російського газопроводу. Так, визнання "Л-ДНР" коштувало Володимиру Путіну остаточного завершення будівництва та запуску "Північного потоку-2".

Зазначимо, що таке рішення підтримали представники Білого дому.

При цьому в Росії на обмеження щодо "СП-2" реагують дуже агресивно. За словами експрем’єрміністра Росії Дмитра Медведєва, європейцям тепер варто готуватись до підвищення цін на газ.

Так Медведєв "пригрозив" Європі

Великобританія

Британський прем’єр Борис Джонсон дорікнув Росії за визнання "Л-ДНР" та введення військ на Донбас. Більш конкретна реакція Туманного Альбіону виявилася економічними обмеженнями проти кілька російських банків та окремих представників Кремля.

До списку банків, які не зможуть більше здійснювати фіноперації в Британії, потрапили вже згаданий "Промсвязьбанк", а також "Генбанк", "Чорное море", "Индустриальный Сбербанк" та "Россия". Також санкції ввели проти братів Романа та Аркадія Ротенбергів і Геннадія Тимченко — відомих бізнесменів із Росії, які вважаються наближеними до Путіна.

Сполучені Штати Америки

У Білому Домі про санкційний тиск на Росію заговорили насамперед. Поки що у Вашингтоні ввели в дію лише частину обмежень щодо ведення фіноперацій американцями з представниками окупованих територій Донбасу. Найближчим часом у Джо Байдена повинні розповісти, на які все ж таки санкції "розраховує" саме Росія.

Нагадаємо, що визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР" Росією відбулося у понеділок, 21 лютого. Спочатку до російського лідера Володимира Путіна з таким проханням звернулися ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Трохи згодом Путін провів засідання Радбезу, на якому і вирішив, що визнання відбудеться. Зазначимо, що і українці, і навіть росіяни знайшли чимало дрібних деталей під час засідання, які прямо доводять брехню російського уряду.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Захід запровадити санкції проти Москви превентивно, на випередження. Однак і США, і Європа продовжували стверджувати, що це зроблять лише після вторгнення російської армії в Україну.