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Путіна та його Раду безпеки спіймали на брехні: що накопали в мережі

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Росіян знову обвели навколо пальця, влаштувавши цирк із "прямою трансляцією" засідання Ради безпеки РФ Новина оновлена 21 лютого 2022, 18:56
Росіян знову обвели навколо пальця, влаштувавши цирк із "прямою трансляцією" засідання Ради безпеки РФ

Наглядові українці побачили дива в записі найважливішого для України засідання

Засідання Ради безпеки РФ, на якому розглянули питання визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", стало топ-темою понеділка. На самій зустрічі правлячої російської верхівки звучали різноманітні заяви щодо України, Заходу та погроз РФ.

Збори нібито проходили у прямому ефірі, проте користувачі соцмережі помітили, що відео, ймовірно, показували у записі.

Зокрема, на руці міністра оборони РФ Сергія Шойгу годинник показував приблизно 12:47, хоча в Москві на час трансляції було вже близько 18:00.

Глядачам, очевидно, підсунули готовий запис
Глядачам, очевидно, підсунули готовий запис

Звернули увагу і на поведінку президента РФ Володимира Путіна, який взагалі зняв годинник і відклав їх убік, повернувши циферблатом до себе.

Путін вирішив не показувати, яку годину показує циферблат його годинника
Путін вирішив не показувати, яку годину показує циферблат його годинника

Блогер Андрій Пиндик помітив склейки на відео "прямої трансляції".

Нагадаємо, на засіданні Радбезу всіх його учасників відсадили на великій відстані від Путіна. Як відомо, чиновники та всі персони, які контактують із президентом РФ, зараз проходять додаткові перевірки перед безпосередньою зустріччю.

Учасники засідання одностайно заявляли про необхідність визнання "ЛНР" та "ДНР", про провокації з українського боку та озвучували інші пропагандистські штампи. При цьому глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін проговорився про плани приєднання окупованих частин Донбасу до Росії. Рішення щодо питання "незалежності" псевдореспублік Путін пообіцяв прийняти в понеділок, 21 лютого.

Як повідомляв "Телеграф", за останні кілька днів кількість провокацій у зоні ООС різко збільшилась. По українських позиціях бойовики стріляють, зокрема, з житлових районів, сподіваючись на вогонь ЗСУ. В інформаційному середовищі збільшилася кількість фейків та бездоказових звинувачень на адресу Києва. Лише у понеділок Росія звинуватила Україну в обстрілі "спостережного пункту" ФСБ на території РФ, який більше був схожий на сарай, а потім повідомила про прорив таємничої групи диверсантів у Ростовську область, на допомогу яким через держкордон нібито навіть заїжджала українська бронетехніка. Україна всі звинувачення відкидає, демонструючи відкритість та закликаючи Захід до тиску на РФ.

Теги:
#Сергій Шойгу #Володимир Путін #Радбез РФ
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