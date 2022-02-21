Росія взяла курс на визнання "ЛНР"-"ДНР": головні заяви на Раді безпеки РФ (оновлюється)

Російські чиновники змагаються у аргументації визнання незалежності ЛДНР

У понеділок, 21 лютого, Рада безпеки РФ провела відкрите засідання щодо визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених т.з. "ЛНР" та "ДНР".

Термінове засідання в РФ пояснили зверненням Держдуми до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "народних республік Донбасу" через нібито "агресію з боку України".

Путін пообіцяв ухвалити рішення вже до кінця дня. "Телеграф" зібрав найважливіші та резонансні цитати, що прозвучали на російському Раді безпеки.

Так, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що своїм зверненням до Володимира Путіна російський парламент уже підтримав визнання "ЛДНР" Російською Федерацією.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "що території Донбасу Україні не потрібні, президент Володимир Зеленський не хоче виконувати "Мінськ-2". "Через деякий час ситуація навколо визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" охолоджуватиметься, а переважна більшість громадян РФ підтримали б визнання "республік", вважає Медведєв. Медведєв зазначив спроби Заходу повністю перекроїти карту світу.

Дмитро Медведєв

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян у своєму Твіттері висловила впевненість, що Росія визнає окуповані частини Донбасу незалежними.

Постійний представник РФ у ТКГ з Донбасу Дмитро Козак сказав, що "влада України при звичайному розвитку подій не виконуватиме мінських угод. Вони на ходу винаходять новітні схеми.

Секретар Ради безпеки, екс-глава ФСБ Микола Патрушев назвав визнання "єдиним рішенням для Росії".

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "я однозначно говорю так, так, треба визнавати".

"Влада РФ давно веде підготовку до можливої реакції на визнання ЛНР і ДНР, ці ризики добре опрацьовані", — підкреслив голова уряду РФ Михайло Мішустін.

Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев заявив, що він "однозначно за визнання, але в історичних межах областей". Тим самим чиновник підтверджує наявність планів російської агресії у відношенні до Маріуполя, щоб пробити "сухопутний коридор" до Криму. Жителі міста готуються захищатися.

В унісон із главою відомства виступив глава Росгвардії Віктор Золотов, наголосивши, що "у Росії немає спільного кордону з Україною, а є кордон з американськими васалами, що накачують цю територію зброєю". Поетоум РФ має не лише визнати ЛДНР, а й "йти далі, щоб захищати свою країну".

А ось голова Служби Зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін потрапив у кумедну ситуацію, "головний розвідник РФ" не міг відповісти чітко на питання про те, чи виступає він "за" визнання ЛДНР і запропонував їх одразу "включити до складу РФ", тож президенту Володимиру Путіну довелося його виправити, що йдеться "про визнання".

Сам президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради безпеки заявив, що "Україна не збирається виконувати Мінські угоди, — київська влада двічі провела каральні операції на Донбасі, зараз загострення відбувається втретє, а використання України як інструменту протистояння Росії становить загрозу для РФ".

Зазначимо, що сайт МЗС РФ у цей час "перебуває на технічних роботах", а на своїй сторінці у Facebook відомство Сергія Лаврова звітує про переговори з міністром закордонних справ Сирії, не роблячи жодних заяв щодо Донбасу.

Водночас сам глава зовнішньополітичного відомства Росії заявив, що він "не бачить іншого шляху, а 2-3 дні нічого не змінять"