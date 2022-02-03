Маріуполь готується давати відсіч росіянам: ефектне відео NYT

Багато українців готові захищати свої сім’ї та країну

У Маріуполі місцеве населення навчають протистояти росіянам на випадок ймовірної ескалації воєнної ситуації між Росією та Україною. Чимало цивільних осіб вирішили пройти спеціальне навчання на випадок, якщо до міста зайдуть російські військовослужбовці.

Репортаж про це опублікували журналісти The New Uork Times.

За словами старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Кібальника, на подібні "уроки" від армії приходить чимало цивільних. Серед них — робітники заводів, бухгалтери, економісти, вчителі. Є у переліку учнів жінки та неповнолітні, адже деякі маріупольці вважають, що навіть діти мають розуміти всю серйозність ситуації.

Під час навчання у приміщенні

"Найбільше навчання припадає на тактику ведення бою в приміщенні, — говорить Кибальник. — Якщо вони нам знадобляться у разі війни, вони вже знатимуть, що робити".

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Серед головних "уроків" — складання автомата, навчання стрілянини в інтерактивному тирі, пояснення азів про міни тощо. Також людей вчать орієнтуватися у просторі та надавати першу медичну допомогу при бойових пораненнях.

Українців вчать запам’ятовувати частини автомата на дотик

"Я технолог на заводі "Азовсталь", — каже один з учасників підготовки Імран Дальцаєв. — Я тут, тому що в мене молода дружина та двоє дітей. Це моя країна, і я готовий її захищати. Десь хвилювання є, але я думаю, що з ним впораюся, коли на моє місто прямуватиме ворог".

Підтверджує такий настрій і Зоя Стеблянко, одна з жінок, яка прийшла на військову підготовку. За її словами, люди не можуть знати абсолютно всього, тому й доводиться вчитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як мирному населенню варто діяти у разі початку повномасштабної війни між Росією та Україною. Насамперед рекомендується поставитися до власного будинку, як до фортеці, мати запас води та продуктів, а також триматися подалі від військовослужбовців.

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