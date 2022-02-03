Мариуполь полным ходом готовится давать отпор россиянам: эффектное видео NYT

Многие украинцы готовы защищать свои семьи и страну

В Мариуполе местное население обучают противостоять россиянам на случай вероятной эскалации военной ситуации между Россией и Украиной. Многие гражданские лица решили пройти специальное обучение на случай, если в город зайдут российские военнослужащие.

Репортаж об этом опубликовали журналисты The New Uork Times.

По словам старшего лейтенанта ВСУ Андрея Кибальника, на подобные "уроки" от армии приходит немало гражданских. Среди них — рабочие с заводов, бухгалтера, экономисты, учителя. Есть в перечне учащихся женщины и даже несовершеннолетние, ведь некоторые мариупольцы считают, что даже дети должны понимать всю серьезность ситуации.

Во время обучения в помещении

"Больше всего обучения приходится на тактику ведения боя в помещении, — говорит Кибальник. — Если они нам понадобятся в случае войны, они уже будут знать, что делать".

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Среди главных "уроков" — сборка автомата, обучение стрельбе в интерактивном тире, объяснение азов о минах и т.п. Также людей учат ориентироваться в пространстве и предоставлять первую медицинскую помощь при боевых ранениях.

Украинцев учат запоминать части автомата на ощупь

"Я технолог на заводе "Азовсталь", — говорит один из участников подготовки Имран Дальцаев. — Я здесь, потому что у меня молодая жена и двое детей. Это моя страна, и я готов ее защищать. Где-то волнение присутствует, но я думаю, что с ним справлюсь, когда на мой город будет направляться враг".

Подтверждает такой настрой и Зоя Стеблянко, одна из женщин, пришедших на военную подготовку. По ее словам, люди не могут знать абсолютно всего, поэтому и приходится учиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как мирному населению стоит действовать в случае начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. В первую очередь рекомендуется отнестись к собственному дому, как к крепости, иметь запас воды и продуктов, а также держаться подальше от военнослужащих.

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