Если вдруг начнется война: что стоит положить в свой "тревожный чемоданчик"
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Тревожный чемоданчик принесет много пользы особенно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или катастроф
В Украине постоянно распространяются новости о вероятном вторжении России в Украину, которые продолжают сеять панику среди населения. Подавляющее большинство жителей страны хотят подготовиться к вводу войск на украинские территории, поэтому первым пунктом, который советуют сделать — это собрать тревожный чемоданчик.
В пресс-службе Национальной полиции дали несколько советов, которым следует следовать, чтобы сделать это быстро и правильно.
Правоохранители убеждены, что тревожный чемоданчик может понадобиться всем тем, кто хочет быть всегда готов к чрезвычайным ситуациям или природным катастрофам. И вторжение российского государства — не исключение. Поэтому иметь такую сумку важно в каждой семье.
Согласно имеющимся рекомендациям, максимальный вес чемоданчика не должен быть больше полусотни килограммов, однако с таким весом вверх с легкостью в гору не дойдешь, поэтому оптимальным все же принято считать вес в 25 килограммов.
Если в вашей сумке места достаточно, то с собой можно ухватить и палатку, спальник, а также несколько одеял и полотенца.
Все вещи, которые вы планируете взять с собой, лучше упаковать заранее. В лучшем случае экстренный чемоданчик вам так и не понадобится и будет просто стоять в углу. Но если время "Ч" все же наступит – подготовленный набор необходимых вещей будет у вас "под рукой".
Самое главное, что каждому нужно сделать – это сохранять спокойствие и не паниковать, ведь чемоданчик может быть тревожным, а вам такими быть не стоит.
Ранее "Телеграф" сообщал, что делать, куда бежать и как лучше себя вести, если вдруг война все-таки настигнет Украину.
Также напомним, что в Украине даже озвучили вероятную дату нападения РФ.
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