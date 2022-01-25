Если завтра война: что брать, куда идти и как себя вести в случае худшего сценария

Легче всего собраться тем, кто имеет опыт длительных путешествий

Один из важнейших вопросов последних месяцев — ждать ли масштабного наступления российских войск на территорию нашей страны? Или, в упрощенном варианте, нападут – не нападут? С одной стороны, о нарастающей угрозе вторжения агрессора свидетельствует, по данным западной разведки, растущее число подразделений и боевой техники Россйской Федерации вдоль границ Украины. Из-за этой потенциальной угрозы некоторые страны уже эвакуируют часть персонала своих посольств. Озвучена даже дата – 20 февраля, когда путинская армия может пойти в наступление.

24 января на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что поводов для паники нет, а Вооруженные Силы готовы дать отпор агрессору, как делают это с 2014 года. Тем не менее, если уж не паника, то обеспокоенность населения страны растет. Особенно из-за того, что местные администрации никаких пояснений и рекомендаций жителям не дают, а руководство страны позволяет себе опрометчивые высказывания о возможной оккупации Харькова.

Однако наступление может начаться не со стороны Харькова, а, например, с оккупированного россиянами Крымского полуострова, и тогда ближайшими крупными населенными пунктами окажутся Геническ и Мелитополь. Иностранная армия также может попытаться прорвать оборону на восточном фронте, чтобы захватить Мариуполь и Бердянск. В таком случае, как полагают некоторые эксперты, части населения придется эвакуироваться, захватив с собой документы и самые необходимые вещи.

Паспорт, аптечка и сухпай на два дня

Самый простой комплект "тревожного чемоданчика", недавно озвучил замглавы Киевской государственной горадминистрации Андрей Крищенко.

В нем должны быть:

документы;

медикаменты (первой необходимости и те, которыми пользуетесь конкретно вы и ваши родные);

удобная одежда по сезону;

сухпаек (консервы, печенье и т.п.) на один-два дня.

Более подробные советы по комплектации "тревожного чемоданчика" дала офицер Вооруженных Сил Украины и блогер Елена Белозерская. По ее словам, самое ценное должно находиться при вас, буквально на теле, чтобы не потерялось и не было украдено с сумкой/рюкзаком или верхней одеждой.

Речь о паспорте,

свидетельстве о рождении,

водительских правах, военном билете,

документах на квартиру или иную собственность,

деньгах и банковских карточках – все желательно упаковать в пластиковый чехол или полиэтиленовый пакет от намокания.

При себе также надо держать мобильный телефон.

Если у вас есть хронические заболевания, то под рукой также должны быть принимаемые вами лекарства.

В карманы одежды следует положить фонарик, зажигалку, спички.

С учетом времени года Елена Белозерская советует иметь каремат – туристическую сидушку на резинке.

Следует также заранее позаботиться о ксерокопиях важных документов, также надежно запакованных от влаги. Заранее сделайте дубликаты ключей от квартиры.

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Среди дельных предложений – все члены семьи должны иметь список телефонных номеров родственников, а также определенные адреса, чтобы встретиться, если по дороге вы потеряетесь. Детям дошкольного возраста обычно советуют пришить к воротничку одежды ярлыки с их именами, адресами и контактами родителей.

По возможности, кроме смартфона стоит иметь запасной кнопочный телефон, а также зарядки к ним и другой технике. Если фонарик на батарейках – то комплект запасных батареек.

Смартфон - хорошо, а "звонилка" - лучше

Вам обязательно пригодится мультитул – набор самых важных инструментов, многофункциональный или хотя бы обычный складной нож.

Может понадобиться заряженный павербанк (лучше два, один — заряжаемый от солнца, пишет Елена).

Стоит прихватить также маленький переходник для розетки и тройник.

В перечислении есть также блокнот, карандаш и ручка, а еще бумажная карта местности (на деле — неизвестно, в какую местность вам придется направляться).

Не обойтись в дороге без средств гигиены – влажных салфеток, нескольких неполных рулончиков туалетной бумаги и флакончика дезинфицирующего средства.

И это только часть необходимых вещей

Отдельная тема – питание. И на первом месте в большинстве инструкций находится вода – в пластиковых бутылках или флягах. Что советуют иметь с собой из еды специалисты: пакетики с вермишелью, кашей, пюре, которые достаточно развести горячей водой, а еще сухари, галетное печенье, сухофрукты, орехи. В некоторых рекомендациях встречаются консервы, но тащить лишний вес – то еще "удовольствие".

Чтобы воспользоваться всем этим, необходимы небольшая кастрюля или металлические блюда (в зависимости от количества членов семьи) и ложки.

Не обойтись без теплой и сменной одежды, а также обуви – максимально удобной.

На случай обильных осадков нужен дождевик или кусок полиэтиленовой пленки, клеенка.

Страница в соцсетях покажет вашу позицию

Есть еще детальные и ценные советы от Елены Белозерской. Всеобщей суматохой, паникой обычно пользуются непорядочные люди. То есть, не факт, что вас по дороге не попытается ограбить какой-нибудь наркоман. В таком случае она предлагает держать поблизости некоторую сумму денег, чтобы было можно быстро откупиться. Но такое вряд ли может произойти, если вас будет группа. В реале же ситуация может быть гораздо опаснее и отдавать придется все имеющиеся при вас деньги и ценности.

Кстати, в большинстве рекомендаций о сохранении ваших ценностей, как то колец, сережек, цепочек, брендовых часов и т.п. – ни слова. Кто их имеет, может заранее продумать, как их упаковать и не потерять в дороге. В то же время, исключить случаи нападения с целью грабежа невозможно.

Второй важный совет – и это уже касается не столько "заможных" граждан, сколько активно-патриотических. "Проверьте содержимое всех ваших электронных устройств (смартфон, планшет, фотоаппараты, флешки и т.д.), чтобы в них не было ничего такого, что может не понравиться какой-то из сторон конфликта. Если вас задержат и захотят проверить, могут с вашего смартфона зайти на вашу страницу в соцсетях – подумайте об этом" – поясняет Елена. Учитывая опыт Донбасса, где проукраински настроенные граждане попадали "на подвал" к боевикам – наставление резонное.

Что касается лекарств, то кроме специфических в случае хронических заболеваний, важно иметь жаропонижающее, противопростудное, обезболивающее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, антидиарейное, лекарство от сердечного приступа и различные пластыри.

Прикинуть, какого размера должен быть чемоданчик – рюкзак или дорожная сумка с вышеперечисленным минимумом – проще всего тем людям, кто имеет опыт семейных путешествий на несколько дней в горы, на море или туристической поездки без системы обслуживания "all inclusive".

Причем, большинство советов рассчитано на некоего статистического гражданина среднего возраста, более-менее обеспеченного и держащего на контроле ситуацию в стране. Который может подхватить "тревожный чемоданчик" и проследовать с ним в некое безопасное место. На самом деле, у большинства есть супруги, дети, родители, их родители и иные, порой беспомощные и нетранспортабельные родственники. Не у всех есть автомобили (мотоциклы не в счет). Зато есть домашние животные или скотина (не считать слово оскорблением), которых ни за что не бросят и не смогут взять с собой, а, следовательно, вынуждены будут остаться дома. Часть людей, как показывают проводимые опросы населения, вообще живет "в ином измерении" — они не смотрят новости по телевизору, избегают "негативных", по их мнению, материалов на сайтах и потому не в курсе возможной агрессии.

Что спасет замок на дверях?

Чтобы примерно спрогнозировать, как может выглядеть "бегство от войны", достаточно вспомнить уже происходившие в стране события. Например, первые взрывы на артскладах близ Новобогдановки Запорожской области 6 мая 2004 года. Боеприпасы начали взрываться около часу дня, а уже вскоре никуда дозвониться было невозможно – мобильная связь "зависла" от количества звонков. Скажете, то был 2004-й, сейчас мобильная связь круче. Но ведь и очаг был локальный!

Дальше, опять-таки, Новобогдановка: поняв, откуда исходит угроза, селяне бежали в разные стороны куда глаза глядят, по вспаханным полям, через посадки и мало кто успел схватить хотя бы паспорт или запереть двери дома. Вот как вспоминали тот день автору этих строк жители Новобогдановки: "А из вещей не взяли ничего — ни документы, ни деньги, я только зачем-то выкрутила пробки. Даже не запирали дом. Забыли для больного внука таблетки, которые он должен пить все время".

"Мы бежали, а вокруг нас свистели осколки. Дети все время оглядывались, а я с ужасом думала, вдруг он в кого-то попадет? И еще помню: я обычно паспорт не ношу, а в тот день должна была прописываться. Бегу по пахоте с этой сумкой, а в ней еще покупка какая-то была, а потом бросила, даже о паспорте не вспомнив".

"Примчался в село — в школе нет никого, узнал, куда побежали, и поехал вслед за ними. А там грязища на поле и все оно усеяно детскими вещами, портфелями, обувью, велосипедами, которые сразу оказались обузой…".

Так эвакуировали жителей Калиновки после взрывов на артбазе

Подобное жителям этого села пришлось пережить еще дважды в последующие годы, такой же была картина и в других населенных пунктах, где взлетали на воздух склады Минобороны. На складах еще бабахало, а люди уже спешили вернуться к недоеным коровам, голодным собакам и перепуганным кошкам.Многим памятны рассказы временных переселенцев с Донбасса. Когда они в начале боевых действий покидали Донецк и соседние города, спасаясь от танков и "Градов", то уезжали налегке, с минимумом вещичек, уверенные, что через несколько дней конфликт будет улажен и они спокойно вернутся домой. Вот так рассказывали о себе беженцы, попавшие в июле 2014 года в Запорожскую область: "Когда мы приехали сюда, у меня было два сарафана, коляска и дети в летней одежде". "Мы ехали на море на месяц, с летними вещами, простенькими, чтобы потом не стирать и не жаль было выбросить. Я думала, что пока мы будем отдыхать, все освободят, все уберут и мы вернемся в нормальный город, и что война в Горловку не зайдет". "Моему мужу 74 года, он бывший военный, остался в Славянске. На своем автомобиле выехать оттуда невозможно, у нас просто-напросто заберут машину. И не только на дороге могут любой автомобиль забрать. Заходят даже во дворы, где есть гаражи, а к машине требуют у хозяев ключи и документы".

Есть среди инструкций для эвакуируемых и такой раздел: перед уходом из квартиры

выключите все осветительные и нагревательные приборы, телевизор, радиоприемник;

перекройте краны холодного и горячего водоснабжения, газ;

закройте окна, форточки;

закройте двери квартиры на замок.

Опять-таки, все это проделывается в более-менее спокойной обстановке перед отъездом семьи на несколько дней, если вы верно рассчитали время до отправления автобуса-поезда-самолета. Во многих случаях, когда вещи уже разложены на полках и за окном/иллюминатором еще виден вокзал/аэропорт, вспоминается забытая нужная вещь. Что будет забыто в момент спешной эвакуации – одному Богу известно. И спасет ли вашу оставленную квартиру замок, если начнутся разграбления пустующих жилищ? Что убережет отключенное электричество, если в дома полетят снаряды?

Сможем ли мы созвониться с родными и друзьями из других регионов? Скорее всего, нет, мобильная связь в этом случае ненадежна. Реально ли будет снять деньги в банкомате, даже если у вас там приличная сумма? Не факт. Что вы сможете купить по пути следования в магазинах – неизвестно: вспомните, как быстро в начале пандемии размели муку и туалетную бумагу.

А главное, что нам, в отличие от израильтян, пока неизвестно, каким образом держава планирует всех оповестить об опасности и сообщить, где и как спасаться. Потому – вся надежда на Вооруженные силы, территориальную оборону и добровольцев, которые заверяют: врага не допустим!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 80-ти км от Харьковской области Российская Федерация развернула новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ).