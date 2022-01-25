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Если завтра война: что брать, куда идти и как себя вести в случае худшего сценария

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
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Страшно стать беженцем
Страшно стать беженцем

Легче всего собраться тем, кто имеет опыт длительных путешествий

Один из важнейших вопросов последних месяцев — ждать ли масштабного наступления российских войск на территорию нашей страны? Или, в упрощенном варианте, нападут – не нападут? С одной стороны, о нарастающей угрозе вторжения агрессора свидетельствует, по данным западной разведки, растущее число подразделений и боевой техники Россйской Федерации вдоль границ Украины. Из-за этой потенциальной угрозы некоторые страны уже эвакуируют часть персонала своих посольств. Озвучена даже дата – 20 февраля, когда путинская армия может пойти в наступление.

24 января на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что поводов для паники нет, а Вооруженные Силы готовы дать отпор агрессору, как делают это с 2014 года. Тем не менее, если уж не паника, то обеспокоенность населения страны растет. Особенно из-за того, что местные администрации никаких пояснений и рекомендаций жителям не дают, а руководство страны позволяет себе опрометчивые высказывания о возможной оккупации Харькова.

Однако наступление может начаться не со стороны Харькова, а, например, с оккупированного россиянами Крымского полуострова, и тогда ближайшими крупными населенными пунктами окажутся Геническ и Мелитополь. Иностранная армия также может попытаться прорвать оборону на восточном фронте, чтобы захватить Мариуполь и Бердянск. В таком случае, как полагают некоторые эксперты, части населения придется эвакуироваться, захватив с собой документы и самые необходимые вещи.

Паспорт, аптечка и сухпай на два дня

Самый простой комплект "тревожного чемоданчика", недавно озвучил замглавы Киевской государственной горадминистрации Андрей Крищенко.

В нем должны быть:

  • документы;
  • медикаменты (первой необходимости и те, которыми пользуетесь конкретно вы и ваши родные);
  • удобная одежда по сезону;
  • сухпаек (консервы, печенье и т.п.) на один-два дня.

Более подробные советы по комплектации "тревожного чемоданчика" дала офицер Вооруженных Сил Украины и блогер Елена Белозерская. По ее словам, самое ценное должно находиться при вас, буквально на теле, чтобы не потерялось и не было украдено с сумкой/рюкзаком или верхней одеждой.

Речь о паспорте,

свидетельстве о рождении,

водительских правах, военном билете,

документах на квартиру или иную собственность,

деньгах и банковских карточках – все желательно упаковать в пластиковый чехол или полиэтиленовый пакет от намокания.

При себе также надо держать мобильный телефон.

Если у вас есть хронические заболевания, то под рукой также должны быть принимаемые вами лекарства.

В карманы одежды следует положить фонарик, зажигалку, спички.

С учетом времени года Елена Белозерская советует иметь карематтуристическую сидушку на резинке.

Следует также заранее позаботиться о ксерокопиях важных документов, также надежно запакованных от влаги. Заранее сделайте дубликаты ключей от квартиры.

Среди дельных предложений – все члены семьи должны иметь список телефонных номеров родственников, а также определенные адреса, чтобы встретиться, если по дороге вы потеряетесь. Детям дошкольного возраста обычно советуют пришить к воротничку одежды ярлыки с их именами, адресами и контактами родителей.

По возможности, кроме смартфона стоит иметь запасной кнопочный телефон, а также зарядки к ним и другой технике. Если фонарик на батарейках – то комплект запасных батареек.

Смартфон - хорошо, а "звонилка" - лучше
Смартфон - хорошо, а "звонилка" - лучше

Вам обязательно пригодится мультитул – набор самых важных инструментов, многофункциональный или хотя бы обычный складной нож.

Может понадобиться заряженный павербанк (лучше два, один — заряжаемый от солнца, пишет Елена).

Стоит прихватить также маленький переходник для розетки и тройник.

В перечислении есть также блокнот, карандаш и ручка, а еще бумажная карта местности (на деле — неизвестно, в какую местность вам придется направляться).

Не обойтись в дороге без средств гигиены – влажных салфеток, нескольких неполных рулончиков туалетной бумаги и флакончика дезинфицирующего средства.

И это только часть необходимых вещей
И это только часть необходимых вещей

Отдельная тема – питание. И на первом месте в большинстве инструкций находится вода – в пластиковых бутылках или флягах. Что советуют иметь с собой из еды специалисты: пакетики с вермишелью, кашей, пюре, которые достаточно развести горячей водой, а еще сухари, галетное печенье, сухофрукты, орехи. В некоторых рекомендациях встречаются консервы, но тащить лишний вес – то еще "удовольствие".

Чтобы воспользоваться всем этим, необходимы небольшая кастрюля или металлические блюда (в зависимости от количества членов семьи) и ложки.

Не обойтись без теплой и сменной одежды, а также обуви – максимально удобной.

На случай обильных осадков нужен дождевик или кусок полиэтиленовой пленки, клеенка.

Страница в соцсетях покажет вашу позицию

Есть еще детальные и ценные советы от Елены Белозерской. Всеобщей суматохой, паникой обычно пользуются непорядочные люди. То есть, не факт, что вас по дороге не попытается ограбить какой-нибудь наркоман. В таком случае она предлагает держать поблизости некоторую сумму денег, чтобы было можно быстро откупиться. Но такое вряд ли может произойти, если вас будет группа. В реале же ситуация может быть гораздо опаснее и отдавать придется все имеющиеся при вас деньги и ценности.

Кстати, в большинстве рекомендаций о сохранении ваших ценностей, как то колец, сережек, цепочек, брендовых часов и т.п. – ни слова. Кто их имеет, может заранее продумать, как их упаковать и не потерять в дороге. В то же время, исключить случаи нападения с целью грабежа невозможно.

Второй важный совет – и это уже касается не столько "заможных" граждан, сколько активно-патриотических. "Проверьте содержимое всех ваших электронных устройств (смартфон, планшет, фотоаппараты, флешки и т.д.), чтобы в них не было ничего такого, что может не понравиться какой-то из сторон конфликта. Если вас задержат и захотят проверить, могут с вашего смартфона зайти на вашу страницу в соцсетях – подумайте об этом" – поясняет Елена. Учитывая опыт Донбасса, где проукраински настроенные граждане попадали "на подвал" к боевикам – наставление резонное.

Что касается лекарств, то кроме специфических в случае хронических заболеваний, важно иметь жаропонижающее, противопростудное, обезболивающее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, антидиарейное, лекарство от сердечного приступа и различные пластыри.

Прикинуть, какого размера должен быть чемоданчик – рюкзак или дорожная сумка с вышеперечисленным минимумом – проще всего тем людям, кто имеет опыт семейных путешествий на несколько дней в горы, на море или туристической поездки без системы обслуживания "all inclusive".

Причем, большинство советов рассчитано на некоего статистического гражданина среднего возраста, более-менее обеспеченного и держащего на контроле ситуацию в стране. Который может подхватить "тревожный чемоданчик" и проследовать с ним в некое безопасное место. На самом деле, у большинства есть супруги, дети, родители, их родители и иные, порой беспомощные и нетранспортабельные родственники. Не у всех есть автомобили (мотоциклы не в счет). Зато есть домашние животные или скотина (не считать слово оскорблением), которых ни за что не бросят и не смогут взять с собой, а, следовательно, вынуждены будут остаться дома. Часть людей, как показывают проводимые опросы населения, вообще живет "в ином измерении" — они не смотрят новости по телевизору, избегают "негативных", по их мнению, материалов на сайтах и потому не в курсе возможной агрессии.

Что спасет замок на дверях?

Чтобы примерно спрогнозировать, как может выглядеть "бегство от войны", достаточно вспомнить уже происходившие в стране события. Например, первые взрывы на артскладах близ Новобогдановки Запорожской области 6 мая 2004 года. Боеприпасы начали взрываться около часу дня, а уже вскоре никуда дозвониться было невозможно – мобильная связь "зависла" от количества звонков. Скажете, то был 2004-й, сейчас мобильная связь круче. Но ведь и очаг был локальный!

Дальше, опять-таки, Новобогдановка: поняв, откуда исходит угроза, селяне бежали в разные стороны куда глаза глядят, по вспаханным полям, через посадки и мало кто успел схватить хотя бы паспорт или запереть двери дома. Вот как вспоминали тот день автору этих строк жители Новобогдановки: "А из вещей не взяли ничего — ни документы, ни деньги, я только зачем-то выкрутила пробки. Даже не запирали дом. Забыли для больного внука таблетки, которые он должен пить все время".

"Мы бежали, а вокруг нас свистели осколки. Дети все время оглядывались, а я с ужасом думала, вдруг он в кого-то попадет? И еще помню: я обычно паспорт не ношу, а в тот день должна была прописываться. Бегу по пахоте с этой сумкой, а в ней еще покупка какая-то была, а потом бросила, даже о паспорте не вспомнив".

"Примчался в село — в школе нет никого, узнал, куда побежали, и поехал вслед за ними. А там грязища на поле и все оно усеяно детскими вещами, портфелями, обувью, велосипедами, которые сразу оказались обузой…".

Так эвакуировали жителей Калиновки после взрывов на артбазе
Так эвакуировали жителей Калиновки после взрывов на артбазе

Подобное жителям этого села пришлось пережить еще дважды в последующие годы, такой же была картина и в других населенных пунктах, где взлетали на воздух склады Минобороны. На складах еще бабахало, а люди уже спешили вернуться к недоеным коровам, голодным собакам и перепуганным кошкам.Многим памятны рассказы временных переселенцев с Донбасса. Когда они в начале боевых действий покидали Донецк и соседние города, спасаясь от танков и "Градов", то уезжали налегке, с минимумом вещичек, уверенные, что через несколько дней конфликт будет улажен и они спокойно вернутся домой. Вот так рассказывали о себе беженцы, попавшие в июле 2014 года в Запорожскую область: "Когда мы приехали сюда, у меня было два сарафана, коляска и дети в летней одежде". "Мы ехали на море на месяц, с летними вещами, простенькими, чтобы потом не стирать и не жаль было выбросить. Я думала, что пока мы будем отдыхать, все освободят, все уберут и мы вернемся в нормальный город, и что война в Горловку не зайдет". "Моему мужу 74 года, он бывший военный, остался в Славянске. На своем автомобиле выехать оттуда невозможно, у нас просто-напросто заберут машину. И не только на дороге могут любой автомобиль забрать. Заходят даже во дворы, где есть гаражи, а к машине требуют у хозяев ключи и документы".

Есть среди инструкций для эвакуируемых и такой раздел: перед уходом из квартиры

  • выключите все осветительные и нагревательные приборы, телевизор, радиоприемник;
  • перекройте краны холодного и горячего водоснабжения, газ;
  • закройте окна, форточки;
  • закройте двери квартиры на замок.

Опять-таки, все это проделывается в более-менее спокойной обстановке перед отъездом семьи на несколько дней, если вы верно рассчитали время до отправления автобуса-поезда-самолета. Во многих случаях, когда вещи уже разложены на полках и за окном/иллюминатором еще виден вокзал/аэропорт, вспоминается забытая нужная вещь. Что будет забыто в момент спешной эвакуации – одному Богу известно. И спасет ли вашу оставленную квартиру замок, если начнутся разграбления пустующих жилищ? Что убережет отключенное электричество, если в дома полетят снаряды?

Сможем ли мы созвониться с родными и друзьями из других регионов? Скорее всего, нет, мобильная связь в этом случае ненадежна. Реально ли будет снять деньги в банкомате, даже если у вас там приличная сумма? Не факт. Что вы сможете купить по пути следования в магазинах – неизвестно: вспомните, как быстро в начале пандемии размели муку и туалетную бумагу.

А главное, что нам, в отличие от израильтян, пока неизвестно, каким образом держава планирует всех оповестить об опасности и сообщить, где и как спасаться. Потому – вся надежда на Вооруженные силы, территориальную оборону и добровольцев, которые заверяют: врага не допустим!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 80-ти км от Харьковской области Российская Федерация развернула новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Теги:
#Украина #Нападение #Эвакуация #Война #Донбасс #Вторжение #Украинские войска #Российская агрессия #Тревожный чемоданчик
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