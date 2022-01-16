Больше не могут терпеть: у Путина рассказали, зачем Россия стянула войска к границам Украины

В Кремле пригрозили "контрмерами" в случае вступления Украины в НАТО.

В России заявили о том, что наблюдают за тем, как "НАТО вторгается на территорию Украины".

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN.

По его словам, это касается инфраструктуры Альянса, его инструкторов и вооружения. Кроме того он также упомянул, что НАТО обучает украинских военнослужащих.

Он добавил, что Россия этого "не может больше терпеть", а потому отношения между Москвой и НАТО подошли к "красной черте".

Песков говорит, что Кремль не воспринимает Альянс, как организацию по безопасности и считает, что ее создали "для конфронтации", а потому считает необходимым держать большой контингент вооруженных сил на границе с Украиной. По его убеждению, это является "мерой предосторожности".

Также спикер Путина заявил, что Россия никому войной не грозит, но "будет вынуждена принять контрмеры" в случае расширения НАТО.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее рассказал, почему Украина намерена вступить в Альянс.

"Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в средине декабря прошлого года Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала запретить Украине вступать в Альянс.

Эти требования, которые в Кремле называют "гарантиями безопасности", позже были обсуждены с представителями США. Впрочем, в Вашингтоне заявили, что не станут принимать решения по Украине без нее.