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"Путину достаточно посмотреть в зеркало": Кулеба объяснил, почему Украина сближается с НАТО

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Путин Новость обновлена 16 января 2022, 15:58
Владимир Путин

В МИД Украины рассказали, что стоит делать Западу, чтобы остановить Россию от дальнейшей агрессии.

Российский президент Владимир Путин является "мастером по нагнетанию страха" и создает кризисы, чтобы потом добиться уступок.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

"Сначала он (Путин, — ред.) создает проблемы и кризисы, затем приглашает других обсудить их решение, и в конце концов предлагает варианты, требующие уступок от оппонентов", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что российский президент "останавливается лишь там, где его останавливают" и воспринимает лишь язык силы.

Он добавил, что сила стран запада заключается в единстве, а потому необходимо продолжать показывать Кремлю, какую цену заплатит Россия за дальнейшую эскалацию конфликта.

В этом контексте глава МИД отметил, что если бы Путину удалось разделить Запад, то ситуация с безопасностью в Украине была бы намного хуже. Однако пока ему достичь этого не удалось.

В то же время он заявил, что Россия сама заставила Украину двигаться в сторону НАТО, поскольку в течение десятилетий подрывала безопасность соседних стран и начала ряд региональных конфликтов у своих границ.

"Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", — отметил Кулеба.

Что касается требований России о запрете для Украины на вступление в Альянс, то тут министр отметил, что этот вопрос будут решать украинцы и страны НАТО.

Как сообщалось ранее, в средине декабря Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала нерасширения Альянса, включая запрет на вступления в него Украины.

В США большую часть требований Кремля отвергли, но согласились продолжить переговоры по теме ракетного оружия в Европе.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Дмитрий Кулеба
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