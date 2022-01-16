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"Путіну досить подивитись у дзеркало": Кулеба пояснив, чому Україна зближується з НАТО

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 16 січня 2022, 15:58
Володимир Путін

У МЗС України розповіли, що варто робити Заходу, щоби зупинити Росію від подальшої агресії.

Російський президент Володимир Путін є "майстром нагнітання страху" і створює кризи, щоб потім досягти поступок.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Спочатку він (Путін, — ред.) створює проблеми та кризи, потім запрошує інших обговорити їх вирішення, і врешті-решт пропонує варіанти, що вимагають поступок від опонентів", — сказав він.

Кулеба наголосив, що російський президент "зупиняється лише там, де його зупиняють" і сприймає лише мову сили.

Він додав, що сила країн Заходу полягає в єдності, тому необхідно продовжувати показувати Кремлю, яку ціну заплатить Росія за подальшу ескалацію конфлікту.

У цьому контексті глава МЗС зазначив, що якби Путіну вдалося розділити Захід, то ситуація з безпекою в Україні була б набагато гірша. Однак поки що йому досягти цього не вдалося.

Водночас він заявив, що Росія сама змусила Україну рухатися у бік НАТО, оскільки протягом десятиліть підривала безпеку сусідніх країн та розпочала низку регіональних конфліктів біля своїх кордонів.

"Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитись у дзеркало", — зазначив Кулеба.

Щодо вимог Росії щодо заборони для України на вступ до Альянсу, то тут міністр зазначив, що це питання вирішуватимуть українці та країни НАТО.

Як повідомлялося раніше, у середині грудня Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала нерозширення Альянсу, включаючи заборону вступу до нього України.

У США більшу частину вимог Кремля відкинули, але погодилися продовжити переговори на тему ракетної зброї в Європі.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Дмитро Кулеба
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