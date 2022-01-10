США жорстко відповіли на вимоги Путіна щодо України: чим закінчилися переговори у Женеві

Вашингтон не став приймати вимоги Кремля щодо України.

Представники США та Росії зустрілися у швейцарській Женеві для обговорення так званих "гарантій безпеки", серед яких росіяни вимагали невступу України до НАТО та виведення військ Альянсу з країн Балтії.

Як повідомляє The NYT, зустріч проходила за "зачиненими дверима" і тривала протягом восьми годин.

За їх підсумком стало відомо, що США не прийматимуть вимоги щодо неприйняття України до НАТО, а також її подальшої підтримки.

"Ми нікому не дозволимо зачинити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу", — заявила для представників ЗМІ провідний дипломат США Венді Шерман.

Вона наголосила, що її країна не відмовлятиметься від співпраці з іншими незалежними країнами, які мають таке бажання. Також дипломат підкреслила, що США не прийматимуть рішення "щодо України без України, Європи без Європи та НАТО без НАТО".

Водночас обидві сторони зазначають, що дипломатичного прориву не сталося, але переговори дозволили краще зрозуміти пріоритети двох країн.

Крім того, представники США зазначили, що вони відкриті для подальших переговорів щодо розміщення ракетного озброєння, а також готові шукати способи "встановити взаємні обмеження на розмір та масштаби військових навчань".

Як повідомлялося раніше, у грудні Росія опублікувала пропозицію про укладання двох угод із США та НАТО. Вони, по суті, пропонували згорнути військову активність у Східній Європі, а також зупинити зближення України із Заходом.

Російський президент Володимир Путін раніше заявляв, що сподіватиметься на силу дипломатії у досягненні прогресу в цих переговорах, але зазначив, що інакше діятиме "як йому порадять військові експерти".