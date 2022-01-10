Укр

США жестко ответили на требования Путина по Украине: чем закончились переговоры в Женеве

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Делегации США и России Новость обновлена 10 января 2022, 20:21
Делегации США и России

Вашингтон не стал принимать требования Кремля по Украине.

Представители США и России встретились в швейцарской Женеве для обсуждения так называемых "гарантий безопасности", среди которых россияне требовали невступления Украины в НАТО и вывода войск Альянса из стран Балтии.

Как сообщает The NYT, встреча проходила за "закрытой дверью" и длилась в течение восьми часов.

По их итогу стало известно, что США не станут принимать требования по непринятию Украины в НАТО, а также ее дальнейшей поддержке.

"Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для Альянса", — заявила для представителей ведущий дипломат США Венди Шерман.

Она подчеркнула, что ее страна не станет отказываться от сотрудничества с другими независимыми странами, которые имеют такое желание. Также дипломат подчеркнула, что США не будут принимать решения "по Украине без Украины, по Европе без Европы и по НАТО без НАТО".

Вместе с тем обе стороны отмечают, что дипломатического прорыва не случилось, но переговоры позволили лучше понять приоритеты двух стран.

Кроме того представители США отметили, что они открыты для дальнейших переговоров по размещению ракетного вооружения, а также готовы искать способы "установить взаимные ограничения на размер и масштабы военных учений".

Как сообщалось ранее, в декабре Россия опубликовала предложение о заключении двух соглашений с США и НАТО. Они по сути предлагали свернуть военную активность в Восточной Европе, а также остановить сближение Украины с Западом

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что будет надеяться на силу дипломатии в достижении прогресса в этих переговорах, но отметил, что в противном случае будет действовать "как ему посоветуют военные эксперты".

Теги:
#США #Россия
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