Угроза вторжения России в Украину: Зеленский выступил с обращением (видео)

По мнению президента, самое главное для украинцев сейчас – это сохранять спокойствие

В среду, 19 января, глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам по поводу вероятной угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации. Политик подчеркнул, что важно сохранять "холодную голову", не паниковать и не поддаваться на провокации.

Видеообращение президента было опубликовано пресс-службой президента на официальных аккаунтах Зеленского в соцсетях, передает "Телеграф".

Обращаясь к украинцам, Владимир Зеленский отметил, что за последние несколько недель значительно увеличилось количество информации об эскалации конфликта между Россией и Украиной. Ее характер действительно вызывает беспокойство, но на самом деле ситуацию стоит посмотреть не с эмоциональной, а логической точки зрения.

"Сейчас все новости и информационное пространство преисполнены похожими сообщениями. О войне с Россией, о том, что вторжение может начаться именно сейчас, завтра, в любой момент. И это уже точно, и это "точно" отличается от того "точно", которое было месяц назад, и от "точно" в прошлом году", — заявил Зеленский, подчеркнув, что информация о вероятном начале войны уже 8 лет как не новость.

Политик напомнил, что на Донбассе с 2014 года проходят кровопролитные бои, ведь мы защищаем свою территориальную целостность и конституционное право жить на собственной земле. По словам Зеленского, отрицать существование рисков увеличения российской агрессии нельзя, но Украина готова к этому.

"Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги", — среди прочего выделил Владимир Зеленский.

Именно поэтому он призвал население не поддаваться массовой панике, не распространять непроверенную информацию и максимально сохранять спокойствие. Только такое поведение, а не желание убрать с полок последние "спички и гречку" могут помочь остановить всеобщую истерию.

Также Зеленский призвал СМИ не прилагать усилия к большему нагнетанию ситуации, а иностранных партнеров быть более конкретными в своей поддержке Украины.

"Мы все знаем, мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы это нам не понадобилось", — подчеркнул президент.

В завершение политик коротко очертил, каким видит 2022 год, и выразил надежду, что в следующую новогоднюю ночь в своем обращении искренне поблагодарит всех украинцев, что они, в первую очередь, перестали паниковать и устояли в информационной войне с Россией.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам длилось больше 7 минут

Напомним, что 19 января президент успел провести встречу с Генеральным секретарем США Энтони Блинкеном. Американский чиновник заверил украинские власти в неизменной поддержке и пообещал отстаивать нашу страну на международном уровне и дальше. Также он озвучил три реальных сценария, которые Запад может применить в случае открытой агрессии России против Украины.

Спустя некоторое время в сети появилась инсайдерская информация, якобы подкрепленная отчетами иностранной разведки, которая касается планов Кремля по вторжению в Украину.