Запад отреагирует на агрессию России против Украины: Блинкен назвал три сценария

В США не исключают усиления войск НАТО на восточных рубежах Европы

Над Украиной зависла угроза вторжения России, которая сосредоточила свои войска в опасной близости от наших границ. За ситуацией пристально наблюдают западные партнеры, которые сейчас имеют три варианта развития событий.

Их в прямом эфире телеканала "Украина 24" озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Украину с официальным визитом 19 января.

По словам чиновника, сейчас российское правительство находится на своеобразном перекрестке — выбор идет между военным конфликтом или дипломатическими переговорами. Однако гибридная агрессия против украинского государства систематически продолжается.

Именно поэтому американцы вместе с другими иностранными партнерами готовятся к различным исходам конфликта, выделяя три основных линии поведения.

Санкционный удар по Москве. Блинкен подчеркнул, что помимо стандартных экономических ограничений, будут также усилены и экспортные санкции против РФ. По мнению чиновника, Запад уже давно предостерегает Россию от излишней агрессии.

Блинкен подчеркнул, что помимо стандартных экономических ограничений, будут также усилены и экспортные санкции против РФ. По мнению чиновника, Запад уже давно предостерегает Россию от излишней агрессии. Военная помощь Украине . В Штатах не исключают, что при вторжении Кремля украинская армия получит дополнительные поставки оружия для защиты территориальной целостности государства.

. В Штатах не исключают, что при вторжении Кремля украинская армия получит дополнительные поставки оружия для защиты территориальной целостности государства. Реакция НАТО. Также, по словам Энтони Блинкена, если в России рискнут напасть на Украину, в Альянсе тут же примутся укреплять восточные границы объединения, усиливая уже свое военное присутствие.

Вместе с этим Блинкен высказал удивление последними действиями российского правительства и конкретно президента Владимира Путина. Политик считает, что угроза нападения на Украину существует, но все же надеется на мирное решение ситуации.

Напомним, что украинская армия всячески укрепляет свои позиции на фоне тревожных сообщений об увеличении количества российских военных у восточных рубежей. На днях ВСУ получили новую поставку оружия от дружественной Великобритании. Теперь украинцы вооружены новейшими гранатометами, однако их обещают использовать только в случае атаки России.

Также отметим, что в России продолжают фиксироваться перемещения военной техники к украинским границам с самых дальних уголков страны — с мест дислокации в Сибири и других дальневосточных регионов. Впрочем, доезжают к пунктам назначения не все боевые машины: некоторые загораются на половине пути.